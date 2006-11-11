Катеринчук: президиум должен задуматься, чтобы не расколоть сегодня съезд

Председатель исполкома партии «Народный Союз "Наша Украина" Николай КАТЕРИНЧУК считает, что президиум должен задуматься над тем, как не расколоть сегодня съезд НСНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Н.КАТЕРИЧНУК отметил, что делегаты сегодня требуют «именно власти партии на своем съезде, и, я думаю, что тем, кто сидит в президиуме нужно продумать, как не расколоть съезд».

Журналисты стали свидетелями того, как Н.КАТЕРИНЧУК проводил консультации со своими сторонниками на съезде. Он отметил, что не будет играть в политические игры, но не бросит их на произвол судьбы, если инициатива будет исходить от них.