Катеринчук: президиум должен задуматься, чтобы не расколоть сегодня съезд
19:44, 11 ноября 2006Политика
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Делегаты требуют "власти партии"
Председатель исполкома партии «Народный Союз "Наша Украина" Николай КАТЕРИНЧУК считает, что президиум должен задуматься над тем, как не расколоть сегодня съезд НСНУ.
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Н.КАТЕРИЧНУК отметил, что делегаты сегодня требуют «именно власти партии на своем съезде, и, я думаю, что тем, кто сидит в президиуме нужно продумать, как не расколоть съезд».
Журналисты стали свидетелями того, как Н.КАТЕРИНЧУК проводил консультации со своими сторонниками на съезде. Он отметил, что не будет играть в политические игры, но не бросит их на произвол судьбы, если инициатива будет исходить от них.
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