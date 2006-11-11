Катеринчук вернулся на съезд НСНУ

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Председатель исполкома партии «Народный Союз "Наша Украина" Николай КАТЕРИНЧУК вернулся на съезд НСНУ. Как передает корреспондент УНИАН, от комментариев Н.КАТЕРИНЧУК отказался. Как сообщалось, после того, как работа руководства политической партии "Народный Союз “Наша Украина" не была признана неудовлетворительной, Н.КАТЕРИНЧУК в знак протеста покинул съезд партии.

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