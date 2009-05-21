Балоге осталась лишь одна роль - «украинского Жириновского»?

Бывший глава президентского Секретариата Виктор БАЛОГА может стать “украинским ЖИРИНОВСКИМ” и играть роль “мужественного и хулиганистого политика”, считает руководитель всеукраинской социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции В.НЕБОЖЕНКО сказал, что место “украинского Жириновского”, человека, который говорит неожиданности и неприятности, которые будут касаться практически всего политического спектра, – единственное, которое еще не занято в украинской политике. Все остальное – “хороших, чистых и пушистых, занято, плохих и грязных – занято, консервативных и тех, кто на тысячелетия цепляется за власть любой ценой, тоже занято”, - добавил он.

“Осталась одна роль – яркого, разговаривающего народным языком, но достаточно мужественного и хулиганистого политика. Вполне возможно, БАЛОГА найдет себя там”, - считает В.НЕБОЖЕНКО. Кстати, добавил он, такие люди, хоть и не тянут на знаменитую “сильную руку”, но очень нравятся электорату Украины.

Эксперт также считает, что В.БАЛОГА знал об отсутствии шансов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО быть избранным на второй срок еще в прошлом году и хорошо подготовился “к эвакуации”.

“Поэтому и инициатива оказалась на его стороне как в отставке, так и в наступлении, а ЮЩЕНКО делает вид, что его это не касается”, - отметил В.НЕБОЖЕНКО, добавив, что такая позиция главы государства является очень неправильной.

Кроме того, В.НЕБОЖЕНКО допускает, что у бывшего главы Секретариата Президента есть договоренности с определенными финансово-промышленными группами о финансовой поддержке его политических проектов.

Потому что тратить ресурсы Закарпатья, убежден он, В.БАЛОГА не будет. “Это святое – все, что занесено на Закарпатье, не должно никуда выйти”, - добавил политолог.

В.НЕБОЖЕНКО считает, что через несколько месяцев можно будет уже увидеть политиков и бизнес, которые очень осторожно будут поддерживать В.БАЛОГУ.

“На самом деле, он (В.БАЛОГА – УНИАН) закрутил такую интригу с ЮЩЕНКО и украинским политикумом... Чего лишь стоит его угроза опубликовать список лоббистских проектов окружения ЮЩЕНКО... Это... оригинально”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.