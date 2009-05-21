НУ-НС просит не вытаскивать языковую тему «как дохлую кошку из рукавов»

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» призывает Генеральную прокуратуру Украины опротестовать решение Севастопольского городского совета, которым отделу образования Севастопольской городской государственной администрации поручено внести в уставы школ города положение о том, что язык обучения в этих учреждениях - русский.

Соответствующие депутатские запросы от членов фракции будут направлены в Генеральную прокуратуру, сообщила УНИАН народный депутат, член фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Севастопольский городской совет, большинство которого составляют коммунисты и “регионалы”, принял на своем заседании антиконституционное решение об обязательности преподавания школьных предметов на русском языке», - сказала депутат. Это решение принято вопреки приказу №461 Министерства образования и науки Украины, в соответствии с которым с 1 сентября в 2009 г. все школы должны ввести преподавание школьных предметов на украинском языке .

Народный депутат подчеркнула, что указанное решение нарушает положение Конституции и законов Украины о гарантировании применения языков в Украине, в том числе, в учебном процессе.

“Севастопольский городской совет такими своими действиями полностью уничтожает побеги возрождения украинского языка на Крымском полуострове, в частности в Севастополе, ведь сегодня в Севастополе функционирует 68 школ, из них 67 – русскоязычные”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО, и отметила: «Неужели этот факт дает повод для того, чтобы говорить о притеснениях русского языка в регионе?».

Более того, убеждена народный депутат, этим своим решением севастопольские депутаты, дети которых уже получили образование, фактически издеваются над молодым поколением и лишают его возможности поступить в украинские высшие учебные заведения.

“В Украине родным языком украинский считают 68 процентов граждан, но ни центральная, ни региональная власти до сих пор не поддерживают на должном уровне популяризацию украинского языка”, - отметила И.ГЕРАЩЕНКО. При этом она выразила уверенность, что и в Крыму, и в Севастополе существуют намного более актуальные проблемы, в частности проблемы экологии, а также проблемы коррупции в сфере землеустройства и землеотвода. “Эти вопросы почему-то не волнуют Севастопольский городской совет”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Поэтому, сообщила депутат, фракция блока «Наша Украина – Народная самооборона» расценивает решение Севастопольского городского совета как прямое нарушение Конституции, и обращается к Генеральной прокуратуре с просьбой внести протест на подобное решение городского совета, а также обратиться в суд относительно его отмены. По убеждению И.ГЕРАЩЕНКО, если указанное решение не будет отменено, Верховная Рада Украины должна досрочно прекратить полномочия Севастопольского городского совета.

Фракция блока «Наша Украина – Народная Самооборона» также обращается к коллегам из Партии регионов и КПУ с просьбой, чтобы деликатные темы религий и языка “не доставались как дохлая кошка из рукавов” в предвыборный процесс. Представители НУ-НС вместо этого настаивают на решении экономических и социальных проблем населения и призывают не спекулировать на темах, которые раскалывают общество.