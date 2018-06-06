Украину попросят из ПАСЕ из-за Головатого?

18-19 мая в г. Тиргу- Муреш (Румыния) прошло очередное заседание Юридического комитета ПАСЕ. Это событие, которое не получило особого резонанса в Украине, заложило бомбу замедленного действия для последующих отношений нашей страны с Советом Европы. Юридический Комитет ПАСЕ так и не дождался от Министерства юстиции Украины информации о достижении прогресса относительно выдвижения кандидатуры на должность судьи Европейского суда. В результате 20 депутатов-членов ПАСЕ подготовили проект соответствующей резолюции, который был зарегистрирован в Секретариате 19 мая. В проекте резолюции отмечается, что украинская сторона отказывается подать третью кандидатуру в перечень кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, что “подрывает доверие к суду”. “Ассамблея считает это серьезным нарушением базовых принципов Совета Европы”, - отмечается в проекте резолюции. Проект резолюции подготовлен швейцарским депутатом Диком Марти. Таким образом, уже 22 июня Украину ожидают неприятные выводы соответствующего комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы и возможны жесткие санкции. Об этом предупредил представитель парламентской делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Иван Попеску. За что? Стоит сказать, что Украину пытались лишить права голоса в ПАСЕ и раньше. Но это было во времена Леонида Кучмы, когда критика со стороны Совета Европы была чем-то привычным.

Что произошло в этот раз и за что Украину хотят сделать изгоем в европейской семье?

"Грядущий скандал связан с тем, что Украина вот уже полтора года пытается навязать Европе свои "правила игры". Подкомитет по избранию судей в Европейский суд по правам человека на своей апрельской сессии рассмотрел вопрос о неисполнении Украиной требований Совета Европы относительно предоставления кандидатуры на должность судьи от Украины. Ведь Министерство юстиции от имени Украины вместо одной отсутствующей кандидатуры подало новый список из трех кандидатов, делая при этом вид, что не понимает требования соответствующего комитета ПАСЕ", - цитирует представителя парламентской делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Ивана Попеску его пресс-служба.

"Совет Европы не привык менять свои правила в угоду новичкам, и как результат сегодня ряд европейских депутатов уже готовит внесение в повестку дня следующей сессии Парламентской ассамблеи проекта рекомендации о начале процедуры лишения права голоса украинской делегации", - проинформировал И. Попеску.

Минюст против ПАСЕ

Пресс-служба Минюста не замешкалась с ответом. Его содержание, учитывая ожидаемые неприятности, можно охарактеризовать разве что как «в огороде бузина, а в Киеве дядька».

Министерство юстиции обвиняется в том, что вместо одной кандидатуры, которой не хватает в первом списке, оно предоставило новый список из трех кандидатов, что не отвечает позиции соответствующего комитета ПАСЕ? Так знайте же, что и Минюст, и Министр юстиции Украины Николай Онищук всегда действуют в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе и международного, которые имплементированы в национальную правовую систему.

Таким образом, в двух словах, можно пересказать содержание сказанного.

В контексте этого Минюст Украины напоминает, что, согласно с частью первой статьи 22 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года, судья в Европейский суд по правам человека избирается Парламентской Ассамблеей Совета Европы от каждой страны-участницы Конвенции по списку из трех кандидатов, предложенных соответствующей страной-участницей. При этом Парламентская Ассамблея констатирует, что Европейская конвенция по правам человека не определяет национальных процедур отбора кандидатов.

Кроме того, как отмечается в заявлении, ”Министерство юстиции Украины считает, что процедура отбора кандидатов, в результате которой был составлен и подан Украиной второй список кандидатов, отвечала «принципам демократии, верховенства права, недискриминации, ответственности и прозрачности». Таким образом, Украина несомненно выполнила свое обязательство в соответствии со статьей 22 Конвенции и предложила кандидатов, которые отвечают требованиям, установленным статьей 21 Конвенции, а также отвечают критериям, определенным органами Совета Европы.

Учитывая изложенное и тот факт, ”что в последние годы в Украине любые вопросы государственного управления чрезвычайно политизируются”, Министерство юстиции Украины призывает представителей уполномоченных органов государственной власти воздержаться от необоснованных заявлений, научиться отстаивать позицию Украины и ее интересы в международных организациях, совместными усилиями своевременно и беспристрастно решать имеющиеся проблемы согласно с Конституцией Украины и нормами международного права.

Списка два, проблема будет одна

Следовательно, Украина придерживается международных обязательств относительно определения кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Тогда интересно, почему Министр юстиции Украины Н.Онищук во время последнего пребывания в Страсбурге в конце апреля 2009 года в ходе встреч с высокопоставленными должностными лицами Парламентской Ассамблеи Совета Европы – председателем ПАСЕ господином Луисом Марией де Пучем, председателем Европейского суда по правам человека господином Жан-Полем Костой – указывал на необходимость поиска компромиссного решения этой проблемы. Какие могут быть компромиссы там, где нет проблем?

По-видимому, проблемы таки существуют.

Как известно, от Украины подано два списка кандидатов на должность судьи (ПАСЕ делает выбор одного судьи из трех кандидатов). В первом перечне есть фамилии Сергея Головатого, Анны Юдкивской и Василия Мармазова, который потом отозвал свою кандидатуру. Во втором списке есть имена В.Мармазова, А.Юдкивской и нынешнего судьи от Украины ad hoc Станислава Шевчука.

Первый список признает Совет Европы, потому что кандидаты из этого перечня уже прошли собеседования. Но его не признает Министерство юстиции, которое очень хочет протолкнуть второй список.

Простое сопоставление списков порождает предположение, что проблема может заключаться в кандидатуре народного депутата Сергея Головатого. Как известно, господин Головатый после перехода в ряды Партии Регионов впал в немилость у Президента Украины. А следовательно, не исключено, и в немилость подконтрольного главе государства Минюста.

Вместе с тем, именно Головатый является фаворитом ПАСЕ, где он имеет давние и добрые дружеские связи.

Как бы там ни было, но ПАСЕ хочет дополнить именно первый список, где имеется Головатый. И в упор не замечает второй. Более того, в начале мая на заседании Юридического комитета в Страсбурге прозвучало предложение к нынешнему судье от Украины ad hoc С.Шевчука, который временно работает судьей Европейского суда по правам человека с 2008 года после отъезда Владимира Буткевича, с предложением пройти собеседование.

Решение сторон пока не сообщается.

Поэтому, остается ждать следующего заседания Юридического комитета 22 июня. Лишат ли Украину права голоса?

Владимир Иванов