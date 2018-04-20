Украинский интерес. История с Польшей, аванс Столтенберга и казус в Дананге

Отношения между Варшавой и Киевом стремительно охлаждаются, что представляет серьезную угрозу для наших стран, поэтому следует пояснить причины этого процесса. Неслучайно он начался после Дня всех святых, формат которого в Польше дает ключ к пониманию причин конфликта между стратегическими партнерами. Польская сторона излишне эмоционально и безапелляционно настаивает на собственной версии обустройства мест польской памяти на территории Украиы, при этом стремясь не упоминать весенний демонтаж памятника воинам УПА в селе Грушовичи как наиболее показательный факт отношения к украинским могилам. Демонизация главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в Польше вышла на уровень официальных заявлений, а в публичной позиции министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского осталось очень мало от дипломатии.

В этой ситуации инициатива Петра Порошенко о проведении внеочередного заседания консультативного комитета польского и украинского президентов была рациональным решением, отрадно, что на нее позитивно отреагировали в Варшаве. Возможно, переговоры пройдут уже на следующей неделе. Нынешний кризис показал, что статус стратегического партнерства не гарантирует от всплесков непонимания, что Украине и Польше необходим не только диалог на политическом и историческом уровне, но и повышения уровня знаний наших народов друг о друге. Эта проблема, кстати, актуальна и для других европейских государств.

Интересно, поможет ли обращенная к шефу дипломатии ЕС Федерике Могерини «Пражская декларация», созданная чешским аналитическим центром «Европейские ценности» и подписанная рядом экспертов и политиков. Ее авторы обращают внимание на необходимость более энергичного и эффективного противодействия гибридной экспансии России в Старом Свете. Формального ответа на этот призыв от высокопоставленных представителей европейской бюрократии недостаточно, нужны конкретные действия.

Несколько иначе выглядит публичная поддержка генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом евроатлантических устремлений Украины. Это еще не формализация будущих успехов нашей страны на пути сближения с Альянсом, но уже констатация серьезности намерений официального Киева со временем стать членом Североатлантического альянса.

Интересно отметить, что Дональд Трамп, высказавшийся за встречу с Владимиром Путиным во время своего азиатско-тихоокеанского турне, в итоге отказался от собственной идеи непосредственно накануне саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Как представляется, исходя из внутриполитических соображений, ведь для 45-го американского президента любые контакты с Россией сегодня выглядят опасными для карьеры. Впрочем, и особой потребности в диалоге с Путиным у Трампа не было: диалог с лидером Китая Си Цзиньпинем и переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ оказались для него куда интереснее формального общения с президентом России.

Евгений Магда