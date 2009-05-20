Литвин удивляется бессмысленности поведения власти, да и своего тоже

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что национальной идеей в нашем государстве должна стать проблема сохранения украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время парламентских слушаний на тему: «Пути реформирования здравоохранения и медицинское страхование в Украине».

Он подчеркнул, что «национальной идеей для нас может и должна стать проблема сохранения украинского народа от физического вымирания, от моральной деградации, а иногда и дебилизации».

Он подчеркнул, что сохранение украинского народа должно заключаться в том, «что нас должны уважать и мы должны уважать себя».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что удивляется «бессмысленности поведения украинской власти». При этом отметил, что относит это и в свой адрес. По его словам, странной является ситуация, когда государственные средства тратятся на то, чтобы развешивать лозунги «Кохаймося» или «Благодарим за чистые обочины», а при этом «эти обочины по колено в мусоре». «Это же государственные деньги потрачены, откаты получены», - сказал В.ЛИТВИН и подчеркнул, что для Украины «проблема из проблема, как продлить продолжительность жизни людей в Украине». Он отметил, что сегодня медицина, система здравоохранения находится «в запущенном состоянии, несмотря на все громкие предложения относительно проведения реформы». «Мы всегда провозглашаем реформы тогда, когда не знаем, что делать и не хотим ничего делать», - сказал председатель ВР. Он отметил, что решения о финансировании медицины нередко не выполняются. В.ЛИТВИН отметил, что говоря о медицинском страховании, необходимо на первое место ставить «проблемы и интересы человека, а не интересы определенных групп, определенных лиц». По его словам, при принятии законопроектов, которые касаются медицинского страхования, необходимо не допустить лоббизма, который направлен не на интересы людей.