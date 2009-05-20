Суд разрешил говорить, что Жвания причастен к отравлению Ющенко

Печерский районный суд Киева отказал народному депутату Давиду ЖВАНИИ в удовлетворении его иска к заместителю главы Секретариата Президента Игорю ПУКШИНУ и Генеральной прокуратуре о защите чести и достоинства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом проинформировал руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов главы государства и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Руслан КИРИЛЮК.

Пресс-служба напоминает, что Д.ЖВАНИЯ обратился с иском об опровержении недостоверной, по его мнению, информации о том, что он прямо или опосредствовано причастен к отравлению В.ЮЩЕНКО, которую распространили представители Генеральной прокуратуры Украины и заместитель главы Секретариата Президента Украины И.ПУКШИН.

В частности, в заявлении И.ПУКШИНА, сделанной им 23 июля 2008 года, речь шла о том, что Д.ЖВАНИЯ является одним из главных организаторов ужина, на котором был отравлен В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 июля 2008 г. И.ПУКШИН назвал отказ Д.ЖВАНИИ давать показания в Генеральной прокуратуре по делу отравления В.ЮЩЕНКО дерзким демаршем, который нарушает уголовно-процессуальное законодательство.

По мнению И.ПУКШИНА, такое поведение одного из фигурантов дела об отравлении кандидата на пост Президента свидетельствует о его опасении раскрытия новых фактов и обстоятельств. Возможно, допустил И.ПУКШИН, Д.ЖВАНИЯ умышленно избегает неудобных для себя вопросов, которые разрушат его последние скандальные заявления.

«Напомню, что он - один из самых настойчивых организаторов того ужина у Владимира САЦЮКА, после которого В.ЮЩЕНКО внезапно занемог. Следовательно, Д.ЖВАНИЯ прямо или косвенно «помог» кандидату в Президенты поужинать ядом», - сказал И.ПУКШИН.

24 июля 2008 г. В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве выразил мнение о причастности Д.ЖВАНИИ к его отравлению.

В частности, отвечая на вопрос, причастен ли, по его личному мнению, Д.ЖВАНИЯ к его отравлению, В.ЮЩЕНКО сказал: "Думаю, да. Это мягкая форма - хотел бы отметить, чтобы сохранить равновесие перед законом, следственными органами, честными людьми".