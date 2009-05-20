Ющенко считает, что отставка Еханурова - это путь к анархии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит оснований для отставки министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, и называет обвинения в коррупции в адрес министра политическими манипуляциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время подхода к прессе в Стамбуле.

В.ЮЩЕНКО отметил, что обвинения Ю.ЕХАНУРОВА являются попыткой глубже дестабилизировать ситуацию в Украине, дестабилизировать систему власти в Украине.

«Убежден, что за этим стоят исключительно политические попытки еще больше узурпировать власть, создать хаос, потому что это наилучшая среда для проведения избирательной кампании», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это является расправой.

«Я не вижу в действиях министра, в работе самого министерства тех обстоятельств, которые вызывали бы сегодня необходимость отставки министра», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, наоборот, в последние годы министерство демонстрировало профессиональную работу, и он как Президент сделает все, чтобы и общество, и правительство по-другому смотрели на украинскую армию.

«Сегодня армия нуждается во всяческой поддержке. То отношение, которое демонстрирует правительство к оборонной политике, к солдату, по моему глубокому убеждению, это позорное отношение», - сказал Президент. Он еще раз подчеркнул, что обвинения Ю.ЕХАНУРОВА являются политическим пиаром и политическим шагом с целью дестабилизации ситуации.

В.ЮЩЕНКО призвал парламентариев к ответственности. Он напомнил, что в правительстве и так сегодня нет вице-премьера, министра финансов, министра иностранных дел. Президент заметил, что и правительство, и парламентарии должны понимать, что в нынешних условиях назначить нового министра обороны будет невозможно. «Это путь к анархии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что не советовал бы ни премьер-министру, ни правительству демонстрировать такие шаги.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, на заседании правительства премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

В свою очередь Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что намерен завтра провести встречу с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО, чтобы обсудить требование правительства о его отставке с должности министра.

«Есть порядок. Раз есть такие обвинения, я обязан доложить ему (Президенту). Наверное, это будет завтра», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ и добавил, что сегодняшнее заседание правительства, на котором заслушивали результаты проверки Минобороны, является «тренировкой» перед избирательной президентской кампанией.