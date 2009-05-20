В Киеве состоится III Международное ножевое шоу «Стальная грань»

30-31 мая 2009 года в Киеве, в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины состоится III Международное ножевое шоу «Стальная грань».

Организатором мероприятия выступает ООО «Кизляр Украина».

Посетителей шоу ждет встреча более чем с тридцатью мастерами-ножовщиками из Украины, России, Узбекистана; знакомство с шедеврами из частного музея оружия Виталия Шлайфера (г.Запорожье), с лучшими авторскими работами ООО «Северная Корона» (г. Санкт - Петербург, Россия), ООО ПП «Кизляр» (Дагестан, Россия), мастерской ковки клинков «Историор», оружейной мастерской «Александр» и других.

Большой выбор современных ножей представят ООО «Кизляр Украина», ООО «Спорт Лайн МО» (г. Киев), ООО «БМТ-Партнерс» - эксклюзивный дистрибьютор в Украине ТМ «KAI» и ТМ «Kershaw», компания «НОЖ-Ъ» (Россия).

Вниманию посетителей шоу будет предложена стрельба из традиционного лука.

Также в рамках шоу состоится турнир по спортивному метанию ножей.

Кроме этого посетители смогут увидеть демонстрацию классических техник айкидо по версии КОИ танто-дзютсу и показ базовой техники, разбивание твердых предметов.

В рамках выставки будет работать «Город мастеров» - работа с модельным воском, пошив ножен и работа с кожей, плетение темляков, заточка и правка ножей на камнях и различных точильных приспособлениях, пайка притин, сборка-разборка складных ножей, работа с древесиной, гравировка по латуни, мельхиору и другое.

Перед входом в выставочный зал состоится мастер-класс «Организация кузницы наиболее простыми средствами. Основные инструменты и оборудование. Изготовление горна». Также будут проведены: семинар «Клинковые изделия ООО ПП "Кизляр", лекции "Мастерство цукамаки", «Нож: оригинал и подделка», «Ножи народов мира».

Международное ножевое шоу «Стальная грань» ждет посетителей 30 мая с 11 до 19 часов и 31 мая с 10 до 18 часов.

Вход на выставку свободный.

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