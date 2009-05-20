Горбулин считает, что Балога не умел смотреть на себя в зеркало

Обвинения бывшего главы президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ в адрес Президента Виктора ЮЩЕНКО свидетельствуют о его внутренней слабости и отсутствии политической культуры.

Так на пресс-конференции в УНИАН прокомментировал заявления экс-руководителя СП директор Института проблем национальной безопасности при СНБОУ Владимир ГОРБУЛИН.

“Думаю, что это (обвинение в адрес Президента - УНИАН) не достойно государственного чиновника. Это внутренняя слабость и, к сожалению, отсутствие политической культуры”, - сказал В.ГОРБУЛИН. И добавил, что его “это не удивляет”.

В.ГОРБУЛИН подчеркнул, что В.БАЛОГА является государственным чиновником и на должность главы СП его приглашал Президент. И при принятии кадровых решений, отметил он, это право главы государства “исходить из интересов Президента, а не интересов его секретаря, тем более, что это не конституционная должность”.

По мнению В.ГОРБУЛИНА, сегодня в этом вопросе главной проблемой является персонификация должности руководителя президентской канцелярии. По его словам, “это сначала произошло при Дмитрии ТАБАЧНИКЕ, потом расцвело при Викторе МЕДВЕДЧУКЕ, потом все пропало при Александре ЗИНЧЕНКО и Олеге РЫБАЧУКЕ, и снова расцвело при Викторе БАЛОГЕ”.

Однако должность главы СП, отметил он, предусматривает, прежде всего, аналитическое и организационное обеспечение работы Президента, а о высокой самостоятельности этой фигуры нигде не записано.

“Поэтому, нужно уметь смотреть на себя в зеркало. Это бывает очень сложно, но необходимо, для любого государственного чиновника”, - сказал В.ГОРБУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил В.БАЛОГУ от должности главы Секретариата Президента.

В то же время пресс-служба партии “Единый центр” распространила текст заявления В.БАЛОГИ об отставке, в котором он объясняет свое желание уйти с должности несогласием с решением В.ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост Президента.

В.БАЛОГА также обвинил В.ЮЩЕНКО в пренебрежении профессиональными качествами в интересах кумовства при назначении на государственные должности и в нежелании прислушиваться к инициативам своего Секретариата.