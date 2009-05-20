Дубина приступил к работе

Олег ДУБИНА вышел с больничного и с сегодняшнего приступил к выполнению обязанностей главы НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН стало известно из источников в правительстве.

Кроме того, министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сообщил журналистам, что действительно с сегодняшнего дня О.ДУБИНА планировал выйти на работу.

Как сообщал УНИАН, О.ДУБИНА, который с конца января находился на больничном, сегодня, 20 мая, был в Кабмине. Спускаясь с седьмого этажа, на котором расположен кабинет премьер-министра Украины, О.ДУБИНА отказался общаться с журналистами, сказав: «Никаких комментариев. Пока».