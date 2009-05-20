Дубина приступил к работе
15:05, 20 мая 2009Политика
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Олег ДУБИНА вышел с больничного и с сегодняшнего приступил к выполнению обязанностей главы НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом УНИАН стало известно из источников в правительстве.
Кроме того, министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сообщил журналистам, что действительно с сегодняшнего дня О.ДУБИНА планировал выйти на работу.
Как сообщал УНИАН, О.ДУБИНА, который с конца января находился на больничном, сегодня, 20 мая, был в Кабмине. Спускаясь с седьмого этажа, на котором расположен кабинет премьер-министра Украины, О.ДУБИНА отказался общаться с журналистами, сказав: «Никаких комментариев. Пока».
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