Дубина сегодня был в Кабмине

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня находился в Кабинете министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, спускаясь с седьмого этажа, на котором расположен кабинет премьер-министра Украины, О.ДУБИНА отказался общаться с журналистами, сказав: «Никаких комментариев. Пока».

После этого глава НАК «Нафтогаз Украины» направился к лифтам, ведущим к выходу из центрального подъезда здания Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, после газовых переговоров в Москве, которые закончились 19 января, 22 января с.г. О.ДУБИНА попал в клиническую больницу «Феофания» (Киев) в предынфарктном состоянии с диагнозом ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит.

23 января премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.

22 апреля советник премьер-министра Александр ГУДЫМА не исключил, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" О.ДУБИНА, который уже почти три месяца болеет, может уйти в отставку.

В то же время министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН не подтвердил информацию о намерении О.ДУБИНЫ уйти в отставку с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

«У меня нет такой информации. У меня также нет официального обращения, которое я должен согласовывать», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр напомнил, что О.ДУБИНА до сих пор находится на больничном и не смог ответить на вопрос, когда О.ДУБИНА сможет выйти на работу.