Сербия срочно вызывает посла из Киева для консультаций

Глава МИД Сербии Ивица Дачич вызвал для консультаций сербского посла в Украине Раде Булатовича. Об этом сообщается на сайте сербского МИД, передает Европейская правда.

Министр планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними.

В сербском МИД подчеркивают, что Сербия неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины, что также подтвердилось во время председательства Сербии в ОБСЕ.

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"Сербия приняла ряд конкретных шагов по преследованию сербских граждан, воюющих за рубежом, включая Украину, чем продемонстрировала приверженность своим международно-правовым обязательствам", - отметили в МИД Сербии.

Вместе с тем министр Дачич заявил, что Сербии хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, "которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

В министерстве уверяют, что Сербия по-прежнему привержена к установлению хороших отношений с Украиной на принципах взаимного уважения.

Как сообщал УНИАН, Александрович в интервью сербскому изданию Balkan Insight заявил, что Россия использует Сербию, чтобы разжечь войну на Балканах и уничтожить Европу.

Также посол отметил, что сербская власть не принимает никаких мер, чтобы пресечь участие своих граждан в военных действиях на востоке Украины, в то время когда Москва "использует Сербию" в боевых действий в других странах.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обвинил Александровича в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях из-за его заявления об отсутствии реакции сербской власти на участие ее граждан в войне на Донбассе на стороне контролируемых Россией боевиков.