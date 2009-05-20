Ехануров говорит, что скоро его будет проклинать очень много людей

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ в ближайшее время намерен опубликовать свою антикризисную программу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я - профессиональный экономист и не могу бросить свою деятельность», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах в случае отставки с должности министра обороны.

Между тем, он не исключает, что разработанная им антикризисная программа будет подвергнута резкой критике.

«На днях я опубликую полностью эту антикризисную программу. Тогда уже меня проклинать будут очень многие люди. Но это не политическая программа, она экономическая. У нас сейчас существенные провалы в экономической сфере. По крайней мере, нужно принимать непопулярные решения, но никто этого не хочет», - пояснил он.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что «философски» относится к возможности отставки с поста министра обороны и если это произойдет «в следующую же секунду» готов перейти к политической деятельности.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявлении масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

После этого премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО попросила Верховную Раду и МВД создать специальную группу по расследованию фактов коррупции в Минобороны и заявила о намерении обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.