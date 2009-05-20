ВР не позволила повышать плату за обучение в вузах

Верховная Рада провалила проект закона “ О внесении изменений и дополнений в статью 61 Закона Украины “Об образовании” и в статью 64 Закона Украины “О высшем образовании” (относительно условий оплаты учебы)”.

Законодательная новация касалась внесения изменений в условия оплаты учебы в вузах. Если на сегодня действует положение, согласно которого размер платы за весь срок учебы или за предоставление дополнительных образовательных услуг устанавливается в договоре с ВУЗом об учебе, и не может быть изменен на протяжении всего срока обучения, то парламенту предлагали прописать в законе возможность корректировать стоимость обучения «на протяжении срока учебы на коэффициент инфляции и коэффициент увеличения уровней минимальной заработной платы и коммунальных платежей за предыдущий год».

Впрочем ВР отказалась позволить вузам изменять названную во время зачисления на первый курс оплату за обучение студента.

За законопроект в целом проголосовали лишь 157 нардепов. Из них 130 из БЮТа (всего во фракции 156 штыков), 14 нардепов из НУ-НС, 12 из фракции Блока Литвина и один регионал (Тарас Чорновил). Все коммунисты единогласно высказались против.