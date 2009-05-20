ПР и ЕЦ открещиваются от возможности сотрудничества

Член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ считает нереальным сотрудничество Партии регионов и политической силы Виктора БАЛОГИ «Единый центр».

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам Н.ШУФРИЧА, информация о возможном сотрудничестве этих двух политических сил действительно была распространена в СМИ, но «это в принципе невозможно». «Невозможно тех людей, которые в 2005 году истязали и репрессировали наших представителей, сейчас включать в ряды Партии регионов», - сказал он.

При этом Н.ШУФРИЧ отметил, что это в первую очередь касается именно тех людей, которые причастны к таким преследованиям. «Что касается других членов ЕЦ, которые сегодня, возможно, изменят свою позицию, то, возможно, не в Партии регионов, а в других партиях они себя найдут», - сказал он.

В свою очередь, член фракции НУ-НС, представитель партии «Единый центр» Михаил ПОЛЯНЧИЧ заметил, что не может комментировать информацию в СМИ относительно сотрудничества между Партией регионов и «Единым центром», поскольку ее не слышал. При этом он исключил какую-либо возможность сотрудничества этих двух политических сил. «Это неправда. Это нереально объективно», - сказал он.