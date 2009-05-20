На место Ульянченко губернатора назначил суд?

Согласно судебному решению, которое имеет законную силу, и указу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Евгений ЖОВТЯК должен приступить к выполнению обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации. Об этом УНИАН сообщил адвокат Е.ЖОВТЯКА Сергей БОЙКО.

По словам адвоката, коллизия с должностью председателя Киевской ОГА до последних дней складывалась таким образом, что фактически два человека были легитимными главами облгосадминистрации – Вера УЛЬЯНЧЕНКО, назначенная на эту должность указом Президента, и Е.ЖОВТЯК, уволенный Президентом, но после длительных судебных процессов восстановленный судом на этой должности. Однако после назначения 19 мая 2009 года В.УЛЬЯНЧЕНКО на должность руководителя Секретариата Президента Украины Е.ЖОВТЯК остается единственным человеком, который по закону имеет право возглавлять Киевскую областную государственную администрацию, говорит адвокат.

Комментируя сложившуюся ситуацию, С.БОЙКО напомнил, что Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 13 марта 2007 года Верховный Суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

После длительного промедления с выполнением этого решения, Президент Виктор ЮЩЕНКО 26 апреля 2007 года подписал указ, первым пунктом которого Е.ЖОВТЯК был восстановлен в должности главы Киевской облгосадминистрации, а вторым пунктом этого же указа освобожден от занимаемой должности.

Считая и этот указ незаконным, потому что, по словам адвоката, фактически Президент решение суда о восстановлении в должности не выполнил, поскольку В.УЛЬЯНЧЕНКО не была освобождена от должности, а, следовательно, Е.ЖОВТЯК физически не мог приступить к выполнению своих обязанностей, Е.ЖОВТЯК обжаловал действия Президента в суде. Киево-Святошинский районный суд Киевской области 15 октября 2007 года признал противоправным и отменил пункт 2 Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года (об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя КОГА - УНИАН). Тем самым, по решению суда, остается действующим пункт 1 этого же указа, которым В.ЮЩЕНКО восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации. Как сообщил адвокат, решение суда было оставлено без изменений постановлением Киевского апелляционного административного суда от 22 декабря 2008 года.

Как пояснил С.БОЙКО, с 22 декабря 2008 года решение Киево-Святошинского райсуда является обязательным для выполнения на территории Украины (статьи 254, 255 Кодекса административного судопроизводства Украины), и на сегодняшний день легитимными в должности председателя Киевской областной государственной администрации являются В.УЛЬЯНЧЕНКО, назначенная Указом Президента, и Е.ЖОВТЯК, восстановленный в должности Указом Президента Украины по решению суда. А после того, как Указом Президента № 339/2009 от 19 мая В.УЛЬЯНЧЕНКО была назначена на должность главы Секретариата Президента Украины, единственным легитимным председателем Киевской областной государственной администрации является Е.ЖОВТЯК, отметил адвокат.

Отвечая на вопрос о том, какими в этой ситуации будут действия Е.ЖОВТЯКА, С.БОЙКО заметил, что “надлежащее выполнение решения суда находится в компетенции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО”, а не самого Е.ЖОВТЯКА. Поэтому, по словам адвоката, “слово - за главой государства”, а “Е.ЖОВТЯК, вне сомнений, будет действовать в этой ситуации как законопослушный гражданин”.