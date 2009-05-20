Томенко надеется, что теперь кумовья и крестники Балоги уйдут с должностей

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что при руководстве Веры УЛЬЯНЧЕНКО Секретариат Президента Украины станет канцелярией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал сегодня на заседании парламента.

По его мнению, эта канцелярия «не будет властным органом, который незаконно решает те или другие вопросы».

Он считает, что, «создав креативную толерантную канцелярию, Виктор ЮЩЕНКО как Президент Украины завершит свою политическую карьеру на оптимистической ноте».

Говоря об отставке Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента, Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что «степень конфликтности и конфронтации системы исполнительной власти, если не исчезнет вообще, то существенно уменьшится».

По его словам, за последние несколько месяцев уменьшилась «жесткая политическая бойня в телеэфире и на различных собраниях», и это позволяет говорит о том, что «правительство и Верховная Рада пытаются влиять на ситуацию и решать ее положительно».

По словам Н.ТОМЕНКО, является позитивом, что бывший глава Секретариата Президента увидел «очень большое зло в кумовстве и коррупции».

«И мы убеждены, что это очень влиятельный политик, поэтому с сегодняшнего дня мы надеемся, что десятки или сотни родственников В.БАЛОГИ, кумовьев, крестник его напишут заявления и уйдут с ответственных должностей, которые они заняли на протяжении последних двух лет», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, есть также надежда, что все они «сдадут почетные звания, ордена, которые они получили, пока Виктор Иванович занимал эту должность».

Заместитель председателя ВР отметил, что в связи с этим в «Киевской области будет возвращено тысячи гектаров земли, потому что Виктор Иванович категорически против коррупции и против кумовства». Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что количество назначенных В.БАЛОГОЙ на должности людей из Закарпатской области «уменьшится на порядок».

«Я объезжал всю Украину, и везде встречаю председателей райгосадминистраций из Мукачево. Такое впечатление, что это фантастически большой город, который кадрово подпитывает всю страну», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 мая В.ЮЩЕНКО освободил В.БАЛОГУ от должности главы Секретариата Президента и в тот же день назначил на эту должность В.УЛЬЯНЧЕНКО.