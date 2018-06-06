Задачи и функции Веры Ивановны

Кандидатура главы избирательного штаба не должна будет раздражать Ульянченко, которая снова по-хозяйски покрикивает на Банковой… Ее назначение приветствовали Литвин и представители БЮТ..

После назначения главой президентского Секретариата Вера Ульянченко сосредоточила в своих руках максимальную полноту политического влияния на Виктора Ющенко. Как минимум, она попытается обеспечить Президенту комфортное завершение каденции. Как максимум – будет бороться за продолжение его политической жизни.

Виктора Балогу называли человеком, способным убедить Виктора Ющенко, что у него все хорошо с политическим будущим. Вероятно, Вера Ивановна как человек, который знает Виктора Андреевича дольше, сможет быть еще более убедительной. У Ющенко определенно неоднозначные воспоминания о президентской кампании 2004 года, но «положение обязывает» главу государства баллотироваться и бодриться. Кстати, в окружении Ющенко практически матриархат – Вера Ульянченко, Марина Ставнийчук, Раиса Богатырева способны порадовать любую сторонницу гендерного равенства. Осталось только дождаться демонстрации эффективности их действий.

Например, госпоже Ульянченко предстоит осуществить тонкую настройку Секретариата, чтобы не разладить ансамбль накануне старта президентской кампании. Весьма вероятно, что покинет место работы главный юрист Банковой Игорь Пукшин, до последнего момента отрицавший желание Виктора Балоги уйти в отставку. Впрочем, юристов в президентской орбите хватает, например, Степана Гавриша могут ангажировать защищать правовые позиции главы государства. Сегодня Степан Богданович это делает с позиции первого заместителя секретаря СНБО, не забывая демонстрировать готовность служить Президенту в любой ипостаси.

Если на Банковой перестановки могут быть минимально необходимыми, то с партией «Наша Украина» малой кровью не обойтись. Некоторые парторганизации откровенно фрондируют, часть нашеукраинцев за полгода безденежья нашла себе более уютные партийные пристанища. Те, кто героически выдержал испытание финансовым, общенациональным политическим и локальным партийным кризисами, вряд ли могут рассчитывать на щедрые бонусы – все же Вера Ивановна должна решать непростые задачи. В частности – организовывать среди хорошо знакомых ей олигархов что-то вроде безвыигрышной лотереи на финансирование партии Президента, в политические перспективы которого верят очень немногие. Поэтому в ряды «оранжевой» партии будут набирать зачастую «лучших из худших», которые на запланированном на 27 июня съезде помогут новому руководству расстаться с однопартийцами, выбравшими свой пробютовский путь.

Но парламентская кампания на сегодня для нашеукраинцев не приоритет, им бы разобраться с выборами Президента. По понятным и очевидным причинам Виктор Ющенко не может идти на главные выборы пятилетки под лозунгом «Главное – не победа, а участие». Нужно будет бороться и даже имитировать веру в победу. Вероятно, что кандидатура главы избирательного штаба не должна будет раздражать Веру Ивановну, которая снова по-хозяйски покрикивает на Банковой, на этот раз с легитимными на то основаниями. Не исключено, что начштаба Ющенко станет Юрий Ехануров – один из последних «оранжевых могикан», ведь Романа Безсмертного легко обвинить в нефартовости.

Интересно отметить, что назначение Ульянченко приветствовали Владимир Литвин и представители БЮТ. Последние, ко всему прочему, устали радоваться увольнению Виктора Балоги, после которого любой шеф Банковой покажется образцом адекватности и толерантности. Жаль, что играть в конструктивность за несколько месяцев до старта президентской кампании с нынешним рейтингом Ющенко будет непросто. Интересно, сумеет ли Богдан Губский усилить свои позиции внутри «сердечного» блока или предпочтет решать собственные вопросы с Верой Ивановной? По старой дружбе, которая, как известно, выше партийных интересов. Кстати, назначение нового губернатора Киевской области тоже может стать увлекательным процессом. С высокой долей вероятности попытается снова напомнить о себе Евгений Жовтяк, но ему вряд ли удастся въехать в обладминистрацию даже на должность клерка. Скорее всего, управлять столичным регионом будет назначен человек надежный, проверенный и незаметный.

Не исключено, что на плечи Веры Ивановны будет возложена еще одна задача – обеспечение мягкого расставания Виктора Ющенко с президентским креслом. На Печерских холмах на самом деле реалистов хватает, поэтому шансы Виктора Андреевича там оценивают реалистично. Найти для своего давнего шефа алгоритм мягкого перехода из президентского статуса в образ действующего, но сибаритствующего политика – возможно, самая сложная задача для нового главы президентского секретариата.

Евгений Магда