Эксперты о будущем Балоги

Виктор Ющенко назначил новым руководителем своего секретариата главу Киевской облгосадминистрации Веру Ульянченко. Отдельные эксперты связывают с этим назначением надежду на улучшение отношений между Ющенко и Тимошенко.

Вера Ульянченко является опытным менеджером, отметил в интервью «Немецкой волне» директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. То, что президент Ющенко сделал ставку не на молодых перспективных деятелей, а на представительницу своего ближайшего окружения, обеспечит, по мнению эксперта, комфорт самому главе государства, но не будет способствовать повышению инициативности президентского секретариата.

Ермолаєв не исключил, что именно Ульянченко имел в виду ее предшественник Виктор Балога, когда обвинял президента и его окружение в «кумовстве». А следовательно, сопротивление новой руководительнице секретариата со стороны значительной части чиновников этой структуры, которые являются выдвиженцами Балоги, по мнению Ермолаева, гарантировано.

Между тем, как прогнозируют эксперты, экс-руководитель президентского секретариата Виктор Балога после отставки будет перестраивать собственную партию «Единый центр».

Виктор Небоженко говорит, что критикуя в настоящее время главу государства и премьер-министра Юлию Тимошенко, бывший президентский сподвижник спекулирует на разочаровании населения в «оранжевой» революции. А созданная им политическая сила «Единый центр», в случае возможного сотрудничества с Партией регионов во время избирательной кампании, по мнению Небоженко, может стать залогом политического будущего Балоги.