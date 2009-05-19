Регионалов судьба Васюника не волнует, вот одного министра уволили бы...

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что его фракция не будет голосовать по кадровым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, поддержит ли фракция Партии регионов проект постановления об отставке Ивана ВАСЮНИКА с должности вице-премьер-министра Украины.

По словам А.ЕФРЕМОВА, фракция Партии регионов «не принимает участия в формировании правительства, а тем более такого, которое есть сегодня».

По его словам, кадровые вопросы – это вопросы коалиции – «хотят увольнять, пускай увольняют, хотят назначать, пускай назначают».

На вопрос о том, что фракция Партии регионов голосовала за увольнение членов правительства ранее, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Мы голосовали не всегда, а только в том случае, если есть принципиальные вопросы, которые мы поддерживаем». «Я бы с удовольствием голосовал за освобождение министра образования Украины, потому что большей дурости, чем сегодня есть в образовании, придумать сложно», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Депутат подчеркнул, что если коалиция «считает, что им не нужен И.ВАСЮНИК, то пускай освобождает, а нужен – пускай не освобождает».