Литвин: преемника Васюнику найти не тяжело, это ж не вагоны разгружать
У нардепа - свои аргументы за отставку
Народный депутат Юрий ЛИТВИН (фракция Блока Литвина) прогнозирует, что до конца недели Верховная Рада может рассмотреть вопрос, касающийся отставки Ивана ВАСЮНИКА с должности вице-премьер-министра Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛИТВИН сказал журналистам.
По его словам, соответствующий проект постановления поддержали представители фракций, которые входят в коалицию.
Ю.ЛИТВИН считает, что в парламенте будет необходимое количество голосов для поддержки отставки И.ВАСЮНИКА.
На вопрос, почему он подписался под данным проектом постановления, Ю.ЛИТВИН сказал, что у каждого из авторов были свои аргументы, а его поддержка связана с плохой подготовкой Украины к Евро-2012.
На вопрос, какая кандидатура может быть предложена на данную должность в случае отставки И.ВАСЮНИКА, Ю.ЛИТВИН отметил: «Пусть правительство определяется, премьер-министр Украины». «Думаю, что там тяжелого нет ничего. Это же не вагоны с цементом или с сахаром разгружать», - пошутил депутат.
Как известно, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об отставке И.ВАСЮНИКА с должности вице-премьер-министра Украины.
Авторы документа - народные депутаты Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Кирилл КУЛИКОВ, Владимир ИВАНЕНКО, Ю.ЛИТВИН.