Янукович не советует играться, потому что у него есть неожиданный ответ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не советует политикам мешать работе правительства.

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью газете «2000».

«Все, кто мешает каким-то образом работе правительства, должны понимать одно: они фактически мешают украинскому народу спокойно и стабильно жить. И мешают развивать страну. Об этом они должны знать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос о том, не исключает ли он возможности массовых акций протеста населения и возможной активности политиков с целью «подтолкнуть» народ к «майданам» премьер заявил: «Вообще-то никому бы не советовал играться с этими делами. Даже самым смелым не советовал бы с этим шутить. Потому что ответ для них может быть неожиданный».

«Мы ведь уже не те, что были в 2004 году», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что готов сотрудничать с оппозицией с целью объединять людей, готов слушать критику.

«Но мешать нам работать – никому не советую», - еще раз подчеркнул премьер.