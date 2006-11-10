Член совета “Нашей Украины”, экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ считает, что “регионалы” начали строить олигархическую Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", таким образом он в эфире одного из телеканалов оценил работу правительства за первые сто дней.

“Конкретная политика правительства, в котором, несмотря на присутствие там “нашеукраинцев”, доминантная составляющая все же сохранялась за Партией регионов, свидетельствует о том, что они сами отошли от своих официальных идеологических принципов и начали строить олигархическую Украину, отказавшись от демократизации наших общественно-политических процессов”, – сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он также отметил, что “Наша Украина” не несет такой ответственности за действия правительства, как Партия регионов. “Наши министры неоднократно выступали против многих неудачных правительственных инициатив”, – заметил Р.ЗВАРИЧ.

“В частности, сегодня прозвучала информация о том, что некоторые дипломаты Евросоюза выражают большое удивление по поводу установления правительством квот на экспорт определенных зерновых культур”, – привел пример Р.ЗВАРИЧ. Он подчеркнул, что как министр юстиции, такого решения не поддерживал. “Оно было принято вопреки временному регламенту Кабмина, поскольку вопрос не был полностью согласован с Министерством юстиции”, – прибавил экс-министр.

Он также отрицал тезис своего оппонента, министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО о том, что ушел в отставку под давлением однопартийцев. "Никто на меня не давил, - сказал Р.ЗВАРИЧ.- Это было политическое решение партии, которое, я считаю абсолютно правильным. Я его поддерживал и выполнил политическую волю своей партии".

Кроме того, самым “ярким” достижением правительства В.ЯНУКОВИЧА Р.ЗВАРИЧ считает то, что “регионалы” и социалисты, впервые за 15 лет, привели к власти коммунистов.

По словам Р.ЗВАРИЧА, “антикризовики” подняли цену на газ с 95 до 130 долларов, и называют это своим “успехом”. В то же время, в начале этого года, тот же парламент принял решение об отставке правительства ЕХАНУРОВА за то, что он поднял цену на газ до 95 долларов, напомнил экс-министр.

Р.ЗВАРИЧ заметил, что согласно такой логике, “антикризовики” должны также уйти в отставку.

Он выразил мнение, что за 100 дней правительство ЯНУКОВИЧА не продемонстрировало ни одного положительного результата, один негатив. “Это серое правительство, занимающееся серой деятельностью”, - добавил Р.ЗВАРИЧ