Чтобы дестабилизировать Сумскую область достаточно появления Щербаня

Сегодня на седьмой (внеочередной) сессии Сумского областного совета пятого созыва депутаты приняли обращение областного совета к Президенту Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министру Украины, Генеральному прокурору Украины и министру внутренних дел Украины по поводу общественно-политической ситуации в области в связи с возвращением в Украину бывшего главы Сумской облгосадминистрации Владимира ЩЕРБАНЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 57 из 61 присутствующих на сессии депутатов. „Против” проголосовал руководитель фракции Партии регионов Валерий ТОЛБАТОВ, а еще трое его однопартийцев в голосовании участия не принимали. Всего депутатский корпус облсовета состоит из 88 человек.

Депутаты облсовета считают, что серьезные экономические проблемы, которые переживает Сумщина, зарождены во времена руководства В.ЩЕРБАНЕМ облгосадминистрацией. Депутаты отмечают, что одной из главных причин низкой инвестиционной привлекательности области являются методы работы экс-губернатора и его практика отношений с предпринимателями.

В то же время сессия Сумского облсовета констатировала, что „само появление в Сумской области ЩЕРБАНЯ может стать существенным дестабилизирующим фактором в общественной жизни региона. Ведь еще во время пребывания ЩЕРБАНЯ на должности главы облгосадминистрации, в частности в 2002-2003 гг., по Сумщине прокатилась волна акций протеста против его действий, достигших своего апогея во время президентских выборов осенью 2004-го года”. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что общественность Сумщины чрезвычайно остро, негативно и активно воспримет возвращение В.ЩЕРБАНЯ в Сумскую область, а такое развитие событий „грозит социальным взрывом, массовыми акциями протеста и полным падением доверия и уважения к центральной власти, поскольку господин ЩЕРБАНЬ публично позиционирует себя как человек, близкий к главе правительства, секретарю Совета национальной безопасности и обороны, лидерам Партии регионов”. „В то же время, - считают депутаты, - эта ситуация не будет способствовать сохранению доверия к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, который неоднократно обещал своим землякам гарантировать невозможность восстановления любых проявлений «эпохи ЩЕРБАНЯ» в Сумской области”.

В результате обсуждения единственного вопроса повестки дня сессия обратилась к Президенту Украины как гаранту Конституции с предложением „принять необходимые меры для защиты прав и интересов жителей Сумской области и не допустить никаких проявлений, связанных с личностью В.ЩЕРБАНЯ, способных спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации на Сумщине”, и неотложно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса эффективности работы Генеральной прокуратуры Украины.

Председателю Верховной Рады Украины и председателям фракций политических партий в ВР сессия предлагает создать депутатскую временную комиссию по контролю за ходом расследования органами прокуратуры уголовных дел, касающихся деятельности В.ЩЕРБАНЯ на Сумщине.

Премьер-министра Украины депутаты Сумского облсовета просят учесть позицию общественности Сумщины в случае постановки вопроса о восстановлении В.ЩЕРБАНЯ на государственной службе.

К Генеральному прокурору Украины сессия облсовета обратилась с предложением „обеспечить оперативное, всестороннее и беспристрастное расследование деятельности В.ЩЕРБАНЯ и меры по защите свидетелей по его делам и доказать жителям Сумщины, что все граждане равны перед законом, а наказание за совершенные преступления неизбежны”. И наконец, министру внутренних дел было предложено в ближайшее время документально обосновать свои публичные заявления о незаконной деятельности В.ЩЕРБАНЯ, в частности, на Сумщине.

Во время выступления на сессии глава Сумской ОГА Нина ГАРКАВАЯ назвала возвращение В.ЩЕРБАНЯ в Украину „дерзким” и потребовала „конкретных, профессиональных и компетентных выводов” правоохранительных органов. Начальник УМВД Украины в Сумской области Владимир ГОРПИНЧЕНКО отверг факт пребывания на данный момент В.ЩЕРБАНЯ на Сумщине. „Я такими данными пока не располагаю”, - сказал он. О возмущении нынешней ситуацией вокруг освобождения экс-губернатора Сумщины на поруки от имени депутатов Сумского городского совета рассказал секретарь горсовета Петр ГУЧЕНКО. Он также сообщил, что руководители фракций НСНУ, БЮТ, КПУ и „Гражданской инициативы „Ночной дозор” в Сумском горсовете накануне также подписали подобное обращение.

Председатель Сумского областного совета Вячеслав ШАПОШНИК сообщил, что в субботу, 11 ноября, в Сумах пройдет массовая акция протеста. В зале с оживлением восприняли информацию председателя областной молодежной общественной организации „Студенческое братство Сумщины” Владимира ЧЕПИКА о том, что на митинге в субботу студенты объявят „начало акции по сбору средств на сухари ЩЕРБАНЮ”. Депутат от НСНУ юрист Виталий МОИСЕЕНКО отметил, что „поведение следователя генпрокуратуры, отпустившего ЩЕРБАНЯ на поруки народных депутатов, - это издевательство над здравым смыслом, над принципами досудебного следствия и прокурорского надзора”. По его словам, этот следователь “опозорил сотни преданных своему делу прокуроров”.

На предложение депутата облсовета от КПУ Дианы РОХМАНОВОЙ сессия согласилась также рекомендовать городским и районным советам Сумщины провести соответствующие обсуждения ситуации вокруг прибытия В.ЩЕРБАНЯ в Украину и дать свою оценку последним событиям в связи с этим.

Председатель Сумского облсовета В.ШАПОШНИК сообщил УНИАН, что решение сессии подпишет уже сегодня и обеспечит немедленное направление обращения облсовета адресатам.

Комментируя по просьбе УНИАН итоги сессии, председатель Сумской областной организации Всеукраинской общественной организации „Антикриминальный выбор” Иван БОРШОШ отметил, что „решение сессии абсолютно прогнозируемо, ведь сумчане как никто другой знают цену „правления по-щербаневски”. Он считает, что решения советов низшего уровня по поводу обсуждаемой ситуации должны стать “главными аргументами для руководства государства, силовых структур, политиков и простых избирателей при определении дальнейшей политической судьбы В.ЩЕРБАНЯ”.