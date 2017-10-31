Арестованного в РФ экс-главу "Нафтогаза" Бакая подозревают в хищении 630 миллионов рублей

Экс-глава украинского "Нафтогаза" Игорь Бакай обвиняется в хищении 630 млн рублей у российской компании "Металлинвест". Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой организации, подозреваемого в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов", - сообщили в МВД РФ.

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В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о хищении бывшим руководителем "Нафтогаза" Игорем Бакаем у холдинга "Металлинвест".

Как сообщал УНИАН ранее, Таганский суд Москвы до 12 ноября арестовал экс-председателя НАК «Нафтогаз Украины» (апрель 1998 - апрель 2000 года), бывшего руководителя Государственного управления делами (октябрь 2003 - декабрь 2004 года) Игоря Бакая по обвинению в мошенничестве.

Напомним, Бакай выехал в Россию в 2004 году после отставки с должности руководителя Госуправления делами и получил российское гражданство.

В Украине Бакая обвиняли в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества. Причиненный Бакаем государству ущерб на должности руководителя ГУД превысил, по данным правоохранителей, 350 млн грн. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом ГУД и его центральный аппарат незаконно израсходовали 828,5 млн грн.

В марте 2010 года Печерский райсуд Киева закрыл все уголовные дела, возбужденные в отношении Бакая в 2006 году.