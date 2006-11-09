Мокриди заявляет, что Наша Украина не рассматривает вопрос смены руководства

“Наша Украина” советует руководствоваться официальными заявлениями министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в вопросе, может ли он возглавить “Народный Союз Наша Украина”.

Так руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ прокомментировала УНИАН информацию со ссылкой на источник в Секретариате Президента о том, что руководство Секретариата Президента Украины настаивает на том, чтобы НСНУ возглавил нынешний министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Т.МОКРИДИ подчеркнула, что “Наша Украина” не комментирует источник в Секретариате Президента, “поскольку там работает 600 человек, включая технический персонал”.

Она рассказала, что в эти минуты происходит рабочее заседание Совета партии по подготовке второго этапа съезда, и вопроса смены руководства нет в повестке дня. По словам Т.МОКРИДИ, обсуждаются вопросы программы и устава партии – “идет спокойная, рутинная работа без сенсаций и резонансных заявлений”.

Как сообщал УНИАН, по данным источника, руководство Секретариата якобы убедило Президента Виктора ЮЩЕНКО, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО возглавил НСНУ. Ранее сам Ю.ЛУЦЕНКО от этого предложения отказался. Об этом шла речь 8 ноября на заседании президиума совета партии. По информации источника, Ю.ЛУЦЕНКО в конце концов согласился на такое предложение.

“Все это подается, – сказал собеседник агентства, – под видом необходимости сохранения имиджа Президента, который во время первого этапа съезда призвал сменить руководство партии”.

Сегодня Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что его никто официально не приглашал в качестве гостя принять участие в съезде НСНУ. «Официально не приглашали. Я не намерен идти и, тем более, возглавлять тоже», - сказал министр. При этом Ю.ЛУЦЕНКО в который раз отметил, что пока остается министром внутренних дел Украины, он не собирается «конвертировать свою деятельность в какую-либо политику».