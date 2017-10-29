В 201 объединенной территориальной громаде Украины проходят первые местные выборы

В Украине сегодня, 29 октября, начались первые местные выборы в 201 объединенной территориальной громаде. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ЦИК.

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В состав 201 ОТО входят 933 местных совета (25 городских, 67 поселковых и 841 сельский). По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие свыше 1,3 млн человек.

Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. Проходить оно будет на 1 тыс. 947 избирательных участках.

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в 9 объединенных территориальных громадах, в Волынской области – в 19 ОТГ, в Днепропетровской области – в 19 ОТГ, в Донецкой области – в 2 ОТГ, в Житомирской области – в 13 ОТГ, в Закарпатской области – в 1 ОТГ, в Запорожской области – в 10 ОТГ, в Ивано-Франковской области – в 8 ОТГ, в Киевской области – в 4 ОТГ, в Кировоградской области – в 6 ОТГ, в Луганской области – в 4 ОТГ, во Львовской области – в 8 ОТГ, в Николаевской области – в 1 ОТГ, в Одесской области – в 11 ОТГ, в Полтавской области – в 12 ОТГ, в Ривненской области – в 5 ОТГ, в Сумской области – в 9 ОТГ, в Тернопольской области – в 4 ОТГ, в Харьковской области – в 7 ОТГ, в Херсонской области – в 10 ОТГ, в Хмельницкой области – в 7 ОТГ, в Черкасской области – в 14 ОТГ, в Черновицкой области – в 4 ОТГ, в Черниговской области – в 14 ОТГ.

Бюджет сегодняшних выборов составляет 55,1 млн грн. ЦИК ранее зарегистрировала 18 официальных наблюдателей от Национального демократического института международных отношений, а также предоставила разрешение иметь официальных представителей для 17 общественных организаций.