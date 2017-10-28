Честь и хвала тем, кто спас от нацизма народы Европы – Порошенко (фото)

Честь и хвала тем, кто спас от нацизма народы Европы.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

«Сегодня 73-я годовщина изгнания нацистов из Украины. Честь и хвала тем, кто спас от нацизма народы европейского континента. Вечная память погибшим», - отметил президент.

Сегодня 73-я годовщина изгнания нацистов из Украины.

Честь и почет тем, кто спас от нацизма народы европейского континента. pic.twitter.com/SFe9jdPAtZ — Петр Порошенко (@poroshenko) October 28, 2017

Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины. Он вместе с ветеранами Второй мировой войны и ветеранами АТО возложил цветы к Мемориалу Вечной Славы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, также присутствующие почтили память погибших минутой молчания под военный салют.

Военнослужащие роты Почетного караула прошли маршем перед ветеранами и президентом Украины.

В церемонии также приняли участие министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, Киевский городской голова Виталий Кличко, председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган, народные депутаты.