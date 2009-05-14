Янукович, пока Рождество как следует не отпразднует, на выборы не пойдет?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что очередные выборы Президента Украины должны состояться в 2010 году после новогодних и рождественских праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

В связи с этим он сообщил, что после обнародования соответствующего решения Конституционного Суда в Партии регионов еще не принималось решение, какую дату проведения президентских выборов она будет поддерживать во время голосования в ВР по этому вопросу.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что провел консультации с юристами, и, по их оценкам, эта дата должна быть либо 27 декабря 2009 года, либо 17 января 2010 г.

«Сугубо из человеческих принципов мое внутреннее состояние подсказывает, что нельзя быть таким циничным в отношении людей. Чтобы люди на Новый год, на рождественские праздники пошли на выборы - это недопустимо», - объяснил свою позицию В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что необходимо отметить Новый год и Рождество, а затем проводить выборы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь, Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР. Автор ходатайства отмечал, что в соответствии с частью пятой статьи 103 Конституции Украины, очередные выборы Президента должны проводиться (и должны быть назначены) «в последнее до 23 января 2010 года воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины, то есть 17 января 2010 года».

13 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.