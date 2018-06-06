Цугцванг имени Луценко

Тимошенко пока еще бережет Луценко от отставки. Хорошо заметные следы ее напряженной подковерной работы: коммунисты намекают, что пособлять “регионалам” и контролируемым Ющенко нунсовцам не намерены...

Вся (не) веселая франкфуртская история с министром внутренних дел Юрием Луценком создала в Украине ситуацию политического цугцванга. Полезных ходов у сторон конфликта не видно. “Регионалы" застыли в скульптурных позах вокруг парламентской трибуны. Коалиция и правительство ждут неких официальных бумаг из Германии.

Тем временем украинские топ-политики, попадая за границу или встречаясь с зарубежными коллегами, теперь натыкаются на вопрос: „Так как там ваш министр-дебошир – уже в отставке?” И что тут ответишь? Например, в Европе многие помнят, что именно Президент Ющенко дважды выдвигал грозу мэрских и полицейских гениталий в министры. И объясняй теперь европейцам (вот сегодня Президенту Финляндии, например) тонкости современного украинского законодательства и ужасные изъяны политреформы Кучмы–Медведчука–Мороза. А также политическое непостоянство самого Юрия Виталиевича.

Цугцванг сложился не только во внешней, но и во внутренней политике Украины. Возьмем, например, премьера и лидера БЮТ Юлию Тимошенко. Она уже не могла хранить недельную публичную молчанку по поводу инцидента во франкфуртском аэропорту. И фактически стала в своих сегодняшних комментариях на сторону Луценко. Поймут ли эту позицию политики из цивилизованных стран мира, сотрудничающие с Тимошенко? В Японии вон министра освободили только потому, что на пресс-конференции имел вид человека „измученного нарзаном”. Не безобразничал, не дрался, не обзывался, пытался на вопросы журналистов отвечать...

А какие действия дальше предпринимать в этой ситуации? Если „отмазывать” Луценко, придется нести ответственность за „национальный позор”. И внутри страны, и на внешней арене. При этом постоянно подвергаться острой критике со стороны политических оппонентов за предоставление политической „крыши” хулигану-министру.

Если „слить” неосторожного главу МВД, негатива будет также немало. Во-первых, в его первом заместителе Михаиле Клюеве ЮВТ не может быть уверена, не она его подбирала на эту должность. А в условиях очень жесткой политической борьбы накануне и во время президентской кампании надежный контроль над системой МВД имеет для Тимошенко первостепенное значение. Во-вторых, несмотря на заявления некоторых членов „Народной самообороны”, под риском окажется даже формальное существование и без того сомнительной коалиции, а значит – и правительства Тимошенко. В-третьих, так уже случилось, что Луценко попал в разряд „своих” для Тимошенко. А „сдавать своих” – нехорошо. Особенно при нынешней напряженной ситуации. Деморализует остальных „своих”.

Видимо, потому Юлия Владимировна пока еще бережет Луценко от отставки. Хорошо заметны следы ее напряженной подковерной работы: голосов за отставку в сессионном зале нет, коммунисты недвусмысленно намекают, что пособлять “регионалам” и контролируемым Ющенко нунсовцам не намерены. Но рано или поздно придется определяться непременно – и нести те или иные потери.

Так же в цугцвангу находятся „регионалы”. У них не получилось блицкрига со скорым и эффектным снятием с должности того же Луценко, который запроторил в свое время в СИЗО Бориса Колесникова и поил в своем кабинете сомнительного качества чаем Рината Ахметова. Второй день ПР держит блокаду сессионного зала, но с каждым часом выглядит все более комичной.

Аргументы коалиционеров о том, что на основе материалов „желтой прессы” снимать министров не годится, кажутся вполне логичны. Хотя немецкая прокуратура вроде бы пообещала, что материалы предоставит.

Большие сомнения в опьянении Луценко-младшего, проходившего курс интенсивной химиотерапии. (Относительно старшего у автора, к сожалению, особенных сомнений нет). Тогда зачем было хватать юношу за прооперированную шею и надевать на него наручники? И действительно ли дама из „Люфтганзы” объясняла нашему министру, что в Германии он „никаких прав не имеет”? Опять же, извинялись представители немецкой полиции перед Луценко или не извинялись?

И что делать „регионалам”? Блокировать работу парламента целых 30 дней и добиваться роспуска парламента, как пугает спикер Литвин? Но глава фракции БЮТ Иван Кириленко уже очертил простой и действенный способ борьбы с такой попыткой: Литвин забегает через боковой вход в сессионный зал, кричит, что заседание открыто, а через десять секунд – что закрыто. Конечно, из-за неконструктивных „регионалов”. И с формальной точки зрения тридцатидневный срок „блокады” перерывается.

Между тем, срыв работы ВР вряд ли играет в имиджевом плане в интересах Партии регионов. Законы антикризисные не дают принимать. Об этом четко заявила Тимошенко. А Литвин и главы всех парламентских фракций предложили на выбор несколько вариантов: просто голосовать по Луценко; голосовать тайно; создать парламентскую следственную комиссию. Но „доны” – будто упрямые дети, не идут на ни один из вариантов. Потому что он, мол, не гарантирует освобождения Луценко. Пардон, но здесь возникает вопрос об элементарной демократии. Депутаты наделены свободой выбора, а потому постановка вопроса „голосуйте так, как мы скажем”, напоминает шантаж, не имеющий с демократией ничего общего. Автор обязан это отметить при том, что лично предпочел бы, чтобы Луценко все-таки ушел в отставку.

Кроме того, такое ожесточенное ополчение против Луценко вряд ли понятно широким слоям маргинализированного электората ПР. Ну, выпил мужик, за больного сына вступился, немчуру „фашистской свиньей” назвал и ногой по причинному месту пнул. Нормально же себе ведет, как человек... Так что в электоральном смысле вряд ли на этом ПР получит какие-то дивиденды.

Но отступить теперь, не добившись отставки, значит для „донов”, так мечтающих быть грозными и всесильными, расписаться в очередном политическом фиаско. Потому и “регионалы" оказываются на неприятной „растяжке”. И не видно ходов, которые бы улучшили их положение.

В неприятный цугцванг попал и спикер Владимир Литвин, который так горячо упрекал своего молодого предшественника Арсения Яценюку за неспособность проводить пленарные заседания.

Шахматистам известно, что зачастую из цугцванга приходится выходить „жертвуя материал”. Так ли произойдет с Юрием Виталиевичем?

Николай Писарчук