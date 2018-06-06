Разговор о Луценко в парламентском буфете (репортаж из Верховной Рады)

Верховная Рада так и не начала сегодня свою работу. Партия Регионов продолжала блокировать парламентскую трибуну с требованием отставки Юрия Луценко. «Отставочный» антураж в виде транспарантов продолжал висеть у парламентского президиума.

Крупные парламентские птицы вроде Януковича тут не пролетали, вроде бы на заседании был Борис Колесников, но я его не видела. Крупные бизнесмены фракций отсутствовали - решили не терять время, а вот люди, способные к силовым парламентским сценариям: Александр Волков, Нестор Шуфрич и др. были на месте. Поглядывая на нардепов из ложи прессы, вспоминала школьное время, когда учитель по каким-либо причинам не являлся на урок. Так и тут: каждая группа жила свою жизнь. Народ тусовался по фракциям, иногда перемешиваясь. Например, коммунистка Екатерина Самойлик дегустривала на нюх прозрачную жидкость из бутылки в руках Александра Омельченко. Проверяли, настоящий ли реквизит у регионалов или просто воду в бутылку из-под водки налили. Хоть бы не начали выпивать, вдруг международные фотоагентства увидят – позора не оберемся.

В кулуарах народу было: раз-два и обчелся. Так всегда бывает: если тема общественного обсуждения щекотливая или позорная.

Регионалы: Луценко должен уйти - и точка

- Александр Сергеевич, - убеждали мы народного депутата Украины господина Ефремова. - Ну, кому нужно это блокирование парламентского президиума? Представьте, вы ставите вопрос на голосование, предварительно долго и язвительно обсуждая аэропортный инцидент в сессионном зале. Теле- и радиоаудитория смеется вашим шуткам и возмущается вместе с вами нерадивым министром. Предположим, вы терпите неудачу, и коалиция проваливает голосование за отставку. Ну, так вы еще месяц можете на каждом углу заявлять, что «эти подонки ради кресла и мнимой крепости коалиции хоронят имидж Украины, а силовым ведомством рулит конченый выпивоха?

- Министр должен уйти. Это наша принципиальная позиция. Мы еще не знаем, какие последствия этого инцидента понесет Украину в будущем, - настаивал Александр Ефремов.

- А чем плохое предложение Литвина создать Временную следственную комиссию по Луценко?

- Зачем нужна комиссия, какие-то дополнительные процедуры в столько очевидном вопросе? – услышали мы в ответ.

Эти же вопросы мы задали еще одному депутату-регионалу Сергею Левочкину.

- Наша фракция последовательна в принятых решениях. Даже если некоторые из нас считают методы достижения своих целей не очень эффективными, мы все-таки стремимся идти до конца, - дипломатично ответил Левочкин.

Уже в парламентском буфете я подсела к другим спикерам Партии Регионов и спросила, не является ли голова «милицейского министра» каким-нибудь аргументом в споре БЮТ и Партии Регионов относительно будущей совместной Конституции. Спокойные, что в буфете их никто не пишет на диктофон (это негласное правило, в буфете нардепов не трогают – дают поесть), со мной разговаривали вполне откровенно.

- Никаких договоренностей нет. Вы сами прекрасно понимаете, как бы мы не хотели, наконец, прекратить хаос, но есть один ключевой вопрос. Это трудоустройство Виктора Федоровича.

- Так может быть, как раз сейчас и решится вопрос. В милицейском инциденте Тимошенко, наконец, соглашается на избрание президента в парламенте, вы сливаетесь в едином конституционно-коалиционном порыве, она «сдает» министра, а Виктор Федорович после выборов становится президентом, избранном в парламенте. На существование таких переговоров, кстати, и спикер Литвин намекает…

- Послушайте… Вопрос об избрании президента в парламенте обсуждался один раз. На этой встрече присутствовали Портнов, Лавринович и Медведчук. На первый взгляд, выглядит заманчиво. Янукович – президент, у которого есть свое парламентское большинство. Но если президент избирается в парламенте, это совсем не то, привкус нелегитимности будет не только у народа, его будет таким же образом воспринимать политикум. Прибавьте к этому не вполне легитимному в общественном сознании президенту главу правительства Тимошенко, которая все всегда хочет решать единолично. Вы думаете, что такой президент будет на что-то влиять? У нас нет переговоров с БЮТ, мы не верим в их эффективность, и мы не доверяем друг другу, мы просто считаем, что такой министр, как Луценко должен уйти.

Снова поднявшись на второй этаж, я увидела Януковича – младшего. Виктор Викторович демонстрировал свой мобильный телефон и убеждал своих визави с диктофонами, что он считает «мобильник» исключительной средством коммуникации, а не элементом престижа и подтверждением статуса.

- Виктор Викторович, злые языки говорят, что ваш папа сейчас поехал в Иорданию, - обратилась я к сыну лидера оппозиции.

- Почему в Иорданию?

- Ну, якобы там он ведет тайные переговоры о том, на каких условиях воссоединяться в БЮТ и обсуждать совместную Конституцию. А ваши бойцы пока держат оборону.

- Это полный бред.

Депутат от БЮТ: Юра, ты чего не едешь в Германию и не привозишь извинения в письменном виде?

Позиция БЮТ выражалась двумя полярными взглядами. Первая, официальная позиция лидера фракции Ивана Кириленко: мы никогда не проголосуем отставку Луценко, поскольку она ставит под угрозу существование коалиции. (Уйдет Луценко – уйдут «обиженные» этим депутаты Народной Самообороны).

Но, как нам рассказали другие представители БЮТ, утром на встрече их фракции с Юрием Луценко разговор был очень жесткий.

- Луценко хочет отмыться нашими руками. Он не готов уйти, он пытается выйти из всей этой ситуации, причем так, чтобы его защитили соратники по коалиции. Это такая стыдоба, - рассказали нам бютовцы. - Ему говорят: Юра, ты утверждаешь, что перед тобой в Германии извинялись? Так, чего ты сидишь в Киеве? Поезжай и привези эти извинения в письменном виде. Но если ты, зная, что каждый сантиметр Люфтганзы просматривается и тем более прослушивается камерами наблюдения, врешь, то извини, давай в отставку. Мне страшно представить, что будет, если вдруг немцы имеют звуковой видеоролик инцидента и выложат его в Инет. Мы говорим: Луценко, если, они правы - не затягивай скандал. Судьба и позиция «Народной самообороны» - все это второй вопрос, все это может обсуждаться. Но ситуацию нужно снять. Я вообще против того, чтобы на посту главы МВД сидел человек, не знающий закон. В конце концов, тогда нужно было просто брать с собой в поездки советников - юристов.

- И телохранителей, которые имели бы двойную функцию: охранять министра и в случае чего «держать», если он напьется и полезет выяснять отношения?

- Согласен.

- А что вы скажете насчет утверждения регионалов, что обследование сына Луценко проплатил член фракции регионов?

- Мы спрашивали министра. Луценко сказал, что это полный бред. Дословно так и ответил: вы сами знаете, я человек – небедный. И к кому - к кому, но к регионалам бы точно не обратился.

Член фракции БЮТ выдал мне еще неподписанный текст на фирменном бланке Верховной Рады. Это было обращение к Ивану Кириленко, но этот же текст был отпечатан еще на десятке бланков и адресовался всем лидерам фракций, и членам парламентского президиума, и Генпрокурору. Это было официальное предложение о том, чтобы создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по инциденту с Луценко. Предполагалось, что на это время министр уйдет в отпуск. Окончательное решение должна была принять премьер-министр Юлия Тимошенко, которая, как нам сказали, сегодня в 12 якобы должна была встретиться с Юрием Виталиевичем.

Трудно сказать, чем объясняется разноголосье оценок в обычно едином БЮТе. Возможно, часть фракции БЮТ решила, что Луценко во что бы то ни стало должен уйти, а, возможно, им было дано партийное задание – выпустить журналистский пар, который в свою очередь выпустил бы пар народного возмущения. А в это время Юрий Виталиевич уйдет в отпуск, и будет руководить ведомством по телефону, сидя, например, в номере, израильского отеля, соседствуя с первой жертвой луценковского рукоприкладства, мэром Черновецким. А чего, человек он – небедный. И если это и так, то недурно придумано.

ЕЦ и кириленковцы: никому не верьте, БЮТ и ПР таки договариваются…

Наши смутные сомнения насчет того, почему регионалы продолжают блокировать парламентскую трибуну, мы решили высказать и членам других депутатских групп.

- Почему регионалы протестуют? Вариант А. Не могут найти сторонников для того, чтобы результативно проголосовать отставку. Вариант Б. БЮТ договаривается с Регионами, каждый из которых выторговывает из будущей Конституции куски «пожирнее». Вариант В. Регионы договариваются с Банковой, чтобы таки провести досрочные парламентские выборы, но это снова затягивается.

- Как вы думаете, какой из этих вариантов ближе к истине? - спросили мы лидера Единого Центра, народного депутата Украины Игоря Криля.

- Отвечаю четко. С нами Партия Регионов не договаривается, - ответил Игорь Иванович. - А насчет варианта Б: союза БЮТ и регионалов, - то, знаете, пусть бы они уже договорились. Взяли бы ответственность и четко признались в этом. А министр Луценко должен подать в отставку. Он уже дважды показывал, что он нарушает закон. Но за его отставку не хочет голосовать даже Литвин, ведь ему выгодна его спикерская должность, а он увидел опасность смены коалиции и утраты им портфеля. Стыдно ведь. Клоун, опозоривший Украину на весь мир, должен сидеть на своей должности, превращая в клоунов 450 депутатов. Луценко, будь он мужчиной, ушел бы, не прикрываясь решением Верховной Рады. А что касается Самообороны, то о них вообще говорить не хочу, они предали всех людей, которые за них голосовали.

- Ситуация с Луценко – вершина айсберга переговоров БЮТ и ПР, основную часть которых мы не видим. Регионы всегда умели договариваться с Балогой. Но я не думаю, что Регионы и Секретариат договариваются о проведении досрочных выборов сейчас. Подумайте сами: что возьмет на досрочных выборах Балога? В конце концов, уже на следующей неделе появляется гипотетическая возможность для оснований указа о внеочередных выборах. Но тогда возникает та же серия проблем, что и раньше, одна из которых – финансирование кампании. Хотя думаю, что угроза досрочных парламентских выборов может использоваться регионалами для того, чтобы более жестко вести переговоры с БЮТ. Регионалы, сто процентов, используют факт своих переговоров с Балогой, как шантаж для Тимошенко. А она катастрофически боится досрочных выборов, - поделилась с нами Ксения Ляпина, член кириленковской депутатской группы «За Украину».

Кирилл Куликов: «Народная Самооборона» коалицию не развалит

- Кирилл, незавидная вам досталась роль, - обратились мы к депутату-самооборонцу Кириллу Куликову. - Всем надоел Луценко, все его осуждают. И все коалицианты прямым текстом говорят: прощаем его только потому, что боимся за судьбу коалиции. Уйдет Луценко – отколется Самооборона, - обратились мы к единственному члену Самообороны, гулявшему сегодня по кулуарам.

- Я прошу прекратить спекуляции. Наше вступление в коалицию было продуманным шагом, не связанным с личным решением нашего лидера, и желанием им оставаться на посту. И мы тоже не связываем наше пребывание в коалиции с принятием какого-либо решения по нашему министру. Это – позиция нашей группы, которую мы с Луценко еще не обсуждали, но, думаю, что это позиция и самого Луценко. И это наше твердое слово.

Маша Мищенко