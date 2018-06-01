От редакции В канун очередного съезда «Нашей Украины» члены этой политической силы развернули публичную дискуссию о будущем партии. Сперва в «Зеркале недели» появилася статья народного депутата, руководителя киевской городской организации партии Николая Мартыненко, потом Николай Катеринчук, известный своими внутриоппозиционными взглядами, послал свою статью в «Украинскую правду» (Н.Катеринчук также выразил желание встретиться с журналистами УНИАН, интервью с ним готовится).

УНИАН-сайт получил статью директора Национального института стратегических исследований, члена НСНУ, депутата Киевского облсовета от «Нашей Украины» Юрия Рубана.

То, что известные “нашеукраинцы” устроили публичную дискуссию о будущем НУ и посылают политические сигналы друг другу через СМИ, говорит о глубоких внутренних противоречиях в среде «Нашей Украины». У других политических сил тоже есть серьезные противоречия, и все же не они выносят сор из своих изб, предпочитая обсуждать собственные проблемы за закрытыми дверьми.

Насколько оправдана такая публичная дискуссия для партии, уже через несколько дней покажет съезд, обещающий быть горячим.

УНИАН-сайт открыт для разных точек зрения и готов в рубрике МНЕНИЕ разместить позиции других политиков (как лидеров, так и рядовых партийцев) о будущем «Нашей Украины».

О преимуществе реальности в партийном строительстве

Приближается время принятия решений ІІІ съездом партии „Народний союз „Наша Украина”. Его делегатам и всему партийному сообществу сегодня предлагаются довольно различающиеся взгляды на будущее партии. Начатая Президентом Украины публичная дискуссия вокруг партийного маршрута недаром привлекает внимание и медиа, и политиков, и общества. Ведь ее результат неизбежно повлияет на состояние отечественного партийного строительства, развитие украинской демократии, а значит, и на судьбу всей страны.

Предложений о будущем развития партии много. Но при всем разнообразии отчетливо выделяются два подхода.

Первый подход определяет реалистичный взгляд на состояние дел в партии и на украинскую политическую ситуацию в целом. Реализм требует адекватной оценки всех достижений и всех последствий будущих трансформаций.

Пример политического реализма подает Президент Украины: „Этот политический проект удался, подобных аналогов в нашей практике не было и сейчас нет. Несмотря на то, что «Наша Украина» пережила травлю, басни, мифы, легенды, предательства, она остается ведущей украинской демократической силой, которая несет украинскому обществу “ключевую позицию”. Несомненно, в такой оценке глава государства опирается на результаты, достигнутые партией за полтора года с момента создания.

Весомость партийного влияния гарантируют мощная фракция в Верховной Раде Украины и почти 600 фракций в местных советах разных уровней. У „Нашей Украины” достаточно возможностей на деле доказать, что этот ресурс работает на интересы миллионов избирателей, на защиту национальных интересов.

Важным достижением является формирование полноценной, с точки зрения европейского опыта, партийной структуры. В руководящей партийной команде представлены все элементы, определяющие жизнеспособность демократического политического проекта. В ней есть политики, пользующиеся симпатией избирателей, политические менеджеры и технологи, усилиями которых выстроена дееспособная партийная структура, широкий партийный актив.

Еще одно достижение партийного строительства - способность совместить открытую дискуссию с единством партийной позиции. Такая модель взаимоотношений внутри партии - новое явление в украинской политической культуре. До сих пор все дискуссии в партиях быстро заканчивались или расколами, или отторжением инакомыслящих.

Принципиально важен фактор «Нашей Украины» в формировании украинского политического ландшафта. Фактически сегодня лишь НСНУ препятствует формированию двуполярной партийной системы, которая в наших реалиях закрепит политический раскол между двумя частями Украины.

Убежден, что от таких реалий должно отталкиваться видение будущего партии, которое будет формироваться на съезде.

«Нашеукраинцам» предлагается и другой подход. Полнее всего он представлен в программном тексте председателя исполкома НСНУ Николая Катеринчука „Виктор Ющенко должен стать координатором оппозиционной коалиции”.

Главное в этом подходе - «апокалиптический» взгляд на нынешнее состояние „Нашей Украины”.

Автор хочет видеть себя членом «безукоризненной» партии, объединяющей «безукоризненных» личностей под началом «безукоризненного» партийного руководства.

Конечно же, все мы хотим идеала. Но здравый смысл подсказывает - живая партия, со всеми ее проблемами, всегда имеет одно большое преимущество перед взлелеянным в мечтах идеалом. Это преимущество - в реальности.

Декларируя благие намерения, Николай Дмитриевич решительно прочерчивает линии противостояний.

Идеи противопоставляются интересам.

Политики противопоставляются менеджерам.

Руководство партии - ее рядовым членам.

Уже десятки раз именно такое «новаторство» приводило украинскую демократию к расколам.

Нужно иметь мужество смотреть в глаза реальности. Партия состоит из живых людей, поведение которых определяют как идеалы, так и интересы. Есть и структурные, и межличностные трения. Воспринимать эту данность как катастрофу, оценивать все сделанное лишь в темных тонах - это отрыв от реальной почвы.

По мнению господина Катеринчука „последний шанс” партии - в безоговорочном принятии его предложений. В чем же их новизна и какое новое будущее они открывают для «Нашей Украины»?

Главные требования - оппозиционность НСНУ и смена руководства партии в пакете.

Что же тут нового?

Решение о переходе в оппозицию уже единогласно принято нынешним руководством партии - ее советом и фракцией. Оно уже вынесено на рассмотрение съезда.

Президент и партия уже пришли к пониманию по этому решению. Президенту, как неоспоримому лидеру партии, нет необходимости спускаться из позиции главы государства на позицию координатора оппозиционной коалиции. Президент Украины, в отличие от партии, не может быть в оппозиции. Предлагать такой шаг - это пытаться распространить борьбу партий в парламенте на государство и общество. Для ответственной политической силы, которая добивается стабильности в стране, такое предложение не может быть приемлемым.

В партии в новых конституционных условиях растет ответственность. Одна из ее нынешних задач - быть политическим партнером главы государства в реализации и его, и партии стратегии европейской и евроатлантичной интеграции. Над проектом такой стратегии „Единая Европа - единая, соборная, свободная и независимая Украина” продолжается работа. В зависимости от ситуации программные задачи партии можно решать и в коалиции, и в оппозиции.

А что касается предложения Н.Катеринчука об отстранении всего руководства партии, - то в нем кроется реальная угроза раскола и «растаскивания» фракции и партии. Думаю, что „бело-голубые” оппоненты, да и, возможно, потенциальные оппозиционные союзники, радостно аплодировали бы такому решению. Перед нами сценарий ослабления позиций Президента и партии, подобный тому, который был отвергнут предыдущим съездом год назад. Такими будут реальные последствия известного призыва Мао «перенести огонь по штабам» в интерпретации партийных «новаторов».

Убежден, «Нашей Украине» нужны не доктринальные рецепты, ставящие партийную жизнь с ног на голову под лозунгом „разрушим до основанья, а затем”. Ей нужны ответы на вопросы партийного развития, уже сформулированные Президентом. Нужна европейская стратегия развития партии для европейской стратегии развития Украины.

Важны подготовленные ко второму этапу съезда предложения по формированию ясного идеологического лица «Нашей Украины». Среди них - защита статуса украинского языка как единственного государственного, стремление к вступлению в НАТО как первоочередному шагу на пути к Объединенной Европе, негативная оценка внесенных изменений в Конституцию. Доказать своему избирателю, что эти программные принципы защищают его конкретные социальные, экономические, гуманитарные интересы - это реальный вызов, стоящий перед партией.

Но достичь этих целей можно лишь подав обществу пример единства. На соборность Украины работает глава государства, на объединение может и должна работать его партия, партия Майдана. Украина у нас одна.

Юрий Рубан, директор Национального института стратегических исследований, член НСНУ