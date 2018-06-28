На что надеется Луценко

Если оппозиция сумеет мобилизовать 226 штыков, то министра уволят, даже если выяснится, что Юрий Витальевич не употребляет ничего крепче кефира…Несколько слов в защиту Юрия Луценко

Юрия Луценко нужно бы по-человечески пожалеть. Очень уж жалко выглядел министр внутренних дел на своей пресс-конференции – той самой, где он торжественно объявлял о своей отставке. То есть все, конечно, понимают, что министр рассчитывает, что голосов под удовлетворение его благородной просьбы в Раде собрать не удастся. Но, похоже, Юрий Витальевич и сам догадывается, сколько собак там зарыто, и уверенности в благополучном исходе у него нет.

Выдавал министра взгляд. Затравленный взгляд запуганной и загнанной в угол мыши. Именно мыши, а отнюдь не крысы. Крысы, как известно, в критических обстоятельствах проявляют настоящие чудеса находчивости и отваги, да и вообще отличаются умом и сообразительностью.

А вот версия франкфуртского инцидента, изложенная в заявлении Луценко, была, откровенно говоря, очень нескладной. Неудивительно, что на протяжении дня основные её тезисы пункт за пунктом цинично опровергались и украинскими СМИ, и злопамятными германцами. И про извинения, которые будто бы принесла Юрию Витальевичу немецкая сторона, и про пиво, исключительно которое он якобы употреблял, и т.п.

Справедливости ради необходимо также признать, что шумиха вокруг скандала густо насыщена демагогией, лицемерием и элементарнейшим враньем. Причем, если подозрения во вранье падают преимущественно на г-на министра, то всё прочее распределяется в равных долях между всеми участниками дебатов.

Не странно ли, что комментаторы – особенно политики – возмущенно округляли глаза и делали вид, будто экстравагантное поведение министра стало для них полной неожиданностью. И это при том, что практически все через запятую вспоминают прошлогоднее надругательство над Черновецким и буйный темперамент г-на Луценко в целом.

Да, страна отлично знает своего героя. Страна знает своего «народного терминатора» настолько хорошо, что его высокие рейтинги давно скатились ниже, чем даже у Ющенко, – а это говорит о многом.

Далее. Совершенно не обосновано утверждение, что инцидент во Франкфурте будто бы как-то особенно «осрамил» Украину «перед державами». Да полно вам! Умница Владимир Фесенко совершенно справедливо констатирует, что «в Германии уровень критичного отношения к нашей стране зашкаливает». Увы, это действительно так. И поэтому трудно поверить, что небольшой (как по меркам отечественной элиты) дебош, учиненный гражданином министром, способен что-нибудь радикально ухудшить.

Ведь не стало бы отношение к нам в той же Германии хоть на йоту лучше, если бы Юрий Витальевич мирно согласился подождать следующий самолет или даже если бы перелет министра вообще обошелся без ярких эпизодов.

И, наконец, давайте честно признаем: как ни безобразна франкфуртская история, вся она, в сущности, не имеет никакого отношения к нынешнему ажиотажу.

Ющенко и Янукович выглядят просто нелепо в роли возмущенных радетелей о европейском достоинстве Украины. Смешнее этого разве что защищающий Луценко напыщенными декламациями европейского принципа презумпции невиновности бютовский спикер Кириленко – в недавнем прошлом сподвижник Павла Лазаренко, а в прошлом и вовсе близком – любимец Кучмы.

Владимир Литвин, быстро сообразивший, что борьба за МВД разыгрывается в слишком уж опасной близости от линий обороны его спикерства, пытается демпфировать конфликт, подтверждая тем самым свою общеизвестную осторожность.

А Арсений Яценюк, тщательно избегая однозначного позиционирования, подтверждает всё то, что думают о нём те немногие, кто действительно помнит о факте его существования.

Таков исходный расклад.

Горькая правда заключается в том, что вопрос, сохранит ли Луценко свою должность до выборов или нет, – зависит исключительно от того, как будет складываться политический пасьянс. Если оппозиция сумеет мобилизовать 226 штыков, то министра уволят, даже если – чисто гипотетическое предположение – выяснится, что Юрий Витальевич не употребляет ничего крепче кефира.

А если голосов не наберется, то должность останется за Луценко (до выборов, не дольше) – даже если он будет проводить все брифинги и даже коллегии министерства в формате, описанном пронырливыми журналистами из журнала Bild.

Который, кстати, совершенно необоснованно обзывают у нас «желтой прессой». Впрочем, если кого-то слишком смущает именно это издание, то тем же самым неприглядным образом поведение Луценко в аэропорту Франфурта описывают более респектабельные Spiegel и Focus...

Вернемся же к пасьянсу.

Представляются крайне наивными ожидания, что госпожа премьер-министр способна дрогнуть от разговоров про то, как некрасиво «в глазах Европы» выглядит её правительство – пока в нем числится «пьяница» и «дебошир» Луценко.

Юлия Владимировна и сама, может быть, вовсе не в восторге от соратника. Причем уже очень давно, еще со времен «Форума национального спасения» 2001 года. При случае она с легкостью от него отделается. Но именно – при случае, удобном для себя. А не для тех нехороших людей, которые то и дело посягают на святое – на её премьерство и на вожделенное президентство.

Наивность «нехороших» заключается в том, что они воображают, будто Тимошенко может «повестись» на предлагаемую ими «разводку». С чего бы это? Неужели только на том основании, что сама леди Ю неоднократно их – и Ющенко, и Януковича – «разводила» тем же нехитрым способом? Ну, так это «основание» ненадежное.

Поводов и даже оснований уволить Луценко у госпожи премьера было уже предостаточно. Но он удерживался. Потому, что – при прочих равных условиях – Тимошенко было бы выгодно очистить кресло шефа МВД лишь при условии, что она смогла бы тут же посадить в него более надежного, более эффективного и более «своего».

Ни одного дня с утверждения нынешнего правительства таких условий у Тимошенко не было. Сейчас – тем более. Конечно, Луценко пользы особой своей хозяйке не принес. Но зато никто другой с этой ключевой должности не смог причинить большого вреда. А это сейчас очень важно. Ведь положение у госпожи премьера усложняется уже целый год – после того, как провал на киевских выборах сломал планы бютовского блицкрига. С тех пор деятельность главы правительства – как скачка на голодном тигре, когда и слезть опасно, и мчаться дальше все страшнее.

В этих условиях потерять хотя бы формальный контроль над МВД – равносильно капитуляции.

Конечно, ошибаются российские СМИ, титулуя Луценко «самым сильным союзником» Юлии Владимировны.

Но как раз именно лишение Юрия Витальевича самостоятельных политических перспектив и его полнейшая дискредитация делают его абсолютно зависимым от премьера. Она такие вещи ценит отдельно. «Или раб, или враг» – гласит давний девиз клана.

Все вышеизложенное определяет основной расклад, и это очень хорошо сознает Луценко.

Поэтому и выступил со своим «благородным» заявлением, понимая, что «сливать» его именно сейчас не входит в планы шефини.

Но, как сказано, в деле сохранения кресла может оказаться множество подводных камней. Интриги, договоренности, размены…

Поэтому, по мере своего разумения, Юрий Витальевич, во-первых, предлагает традиционное средство спуска проблем на тормозах – создание комиссии.

И, во-вторых, неумело пытается сохранить остатки лица, выстраивая свою специфическую версию франкфуртских событий.

Тут, впрочем, тоже ничего принципиального нового наш герой придумывать не захотел.

Если кто помнит, после драки (скажем деликатно – мордобоя) с Черновецким главный милиционер не поддался на подсказки доброжелателей, жаждавших от своего кумира подвигов необычайных и прочих «кровопролитиев», и советовавших министру занять непреклонную позицию – «На моем месте так поступил бы каждый!» Хотя, что касается Черновецкого, это, вполне вероятно, был бы самый выигрышный ход, но Луценко не рискнул. Он что-то лепетал о пострадавшей во дни Революции коленке. Так булгаковский Шариков заливал: «Я на колчаковских фронтах ранен».

Заслуженная революционная коленка никого тогда особо не растрогала. Поэтому теперь «для жалости» фигурирует защита семейных ценностей.

И напрасно провокаторы призывают министра не просто признать инцидент, а поднять его на щит и торжественно заявить, что он – таки да! – навалял всем этим «фрицам», как человек и «славянин».

Юрий Витальевич на провокации не то что не поддается вовсе, но поддается исключительно выборочно… И лишь после доведения в организм количества промилле до необходимого уровня.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН