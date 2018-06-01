Вехи недели. "Реформа" и реформы, бюджетные предвкушения и криминальные проявления

Хотя акция у стен Верховной Рады формально продолжается, и ее немногочисленные участники даже выдвигают требования президенту, саму «большую политическую реформу» можно назвать в лучшем случае частично состоявшейся. Инициаторы акции не смогли ни собрать в парламентских окрестностях многочисленную группу поддержки, ни обеспечить эффективное давление на депутатский корпус. Компенсировать отсутствие единого центра управления протестом депутатским стримом с заседаний согласительного совета и сессионного зала, громкими заявлениями Михеила Саакашвили или даже собственноручно написанным заявлением Юлии Тимошенко о сложении депутатских полномочий. Кстати, лидер «Батькивщины» от акции у парламента благоразумно и мягко дистанцировалась, понимая, что фальстарт в президентской гонке для нее будет означать угрозу досрочного завершения политической карьеры.

Достаточно грамотно сработали правоохранители, обеспечив меры безопасности и не став ввязываться в провокационные действия. Но, пожалуй, самое главное: жители столицы в массе своей проигнорировали призыв «Киев, вставай», чем подчеркнули разительное отличие между событиями Революции Достоинства и нынешним стоянием у стен парламента. Неслучайно вечером 19 октября большинство организаторов акции объявили о своем выходе из протеста, продолжать его решили только Саакашвили, Соболев и Семенченко (двое последних – дистанцировавшись от фракции «Самопомощь»). И хотя у стен Верховной Рады еще звучат громкие ультиматумы Петру Порошенко, воспринимать их всерьез в политикуме не спешат.

Верховная Рада направила в Конституционный Суд два законопроекта, ограничивающих депутатскую неприкосновенность (президент, в отличие от парламентариев, предлагает сделать это с 2020 года, то есть уже для следующего парламентского созыва). Спикер парламента Андрей Парубий сомневается, что депутатский иммунитет будет скоро отменен. Показательно, что три законопроекта, направленных на смену избирательной системы, Верховная Рада ничтоже сумняшеся провалила, хотя и отмена неприкосновенности, и переход к открытым партийным спискам были среди самых громких предвыборных обещаний осенью 2014-го. К сожалению, в сформированном после Революции Достоинства депутатском корпусе сохраняют весьма специфические представления о политической ответственности.

Из депутатского многоголосья сумел выбиться разве только парламентарий Борислав Розенблат. Не успел он лишиться электронного браслета, как попытался покинуть пределы Украины, но был задержан в аэропорту «Жуляны» своими давними знакомыми. Они (сотрудники НАБУ) утверждают, что у парламентария были с собой золото и бриллианты, сам Розенблат уверяет, что всего лишь вез подарки своим племянницам. В итоге парламентарию, проходящему по «янтарному» делу, придется еще некоторое время походить с электронным браслетом, уже согласно нового решения суда.

События у стен парламента не помешали 240 законодателям проголосовать в поддержку медицинской реформы. Это не только своеобразный вотум доверия и.о.профильного министра Ульяне Супрун, но и демонстрация необходимости изменений в жизненно важной для миллионов украинцев сфере жизни. Любопытно, что законодателям удалось принять практически все анонсированные в начале сентября реформы, и с чистой совестью выйти на обсуждение бюджета-2018.

Андрей Парубий полагает, что схватки за различные положения главного финансового документа страны будут жаркими, Владимир Гройсман обещает сделать ставку на экономический рост. Уже сегодня можно легко прогнозировать высокие расходы на оборону, значительные капиталовложения в строительство новых и ремонт существующих дорог, поддержку сельскохозяйственного производителя. Ожидать революционных изменений в бюджете-2018 вряд ли стоит.

Два резонансных преступления, совершенных 20-летними, привлекли внимание многих украинцев. В Харькове студентка на Lexus вылетела на тротуар, убив 5 и ранив нескольких харьковчан. В Киеве ее ровесница вместе с супругом похитили младенца, но были оперативно обнаружены и задержаны полицейскими. Очевидно, что дело не только в неблагоприятной криминогенной обстановке, но и в повышенном внимании общества к подобным правонарушениям, ожиданиях не только быстрых задержаний, но и справедливых приговоров преступникам.

Евгений Магда