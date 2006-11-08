Лавров сказал, когда встретятся Ющенко и Путин

Встреча Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится после заседания всех подкомитетов межправительственной комиссии «Ющенко-Путин».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ после первого заседания подкомитета по вопросам международного сотрудничества межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

Он отметил, что точную дату встречи должны определить президенты двух стран.

По его словам, достигнута договоренность, что встреча пройдет в Киеве в рамках первого заседания межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

«Эта договоренность предполагает, что все структуры, входящие в эту межгосударственную комиссию, проведут свои заседания до того, как президенты соберутся на свою встречу», - сказал С.ЛАВРОВ.

Министр отметил, что сегодня прошло заседание подкомитета по вопросам международного сотрудничества, на ближайшее время запланировано заседание подкомитета по гуманитарным вопросам, а также высказал надежду, что также соберется подкомитет по безопасности.

«После этого президенты будут определяться, рассчитываем, что это не займет слишком много времени», - добавил С.ЛАВРОВ.