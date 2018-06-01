20% довольны правительством Януковича, 63% – дают негативную оценку

Четверть опрошенных на веб-сайте УНИАН респондентов положительно оценивают деятельность правительства Януковича за его первые 100 дней. Негативно – почти две трети. На вопрос ответили 1505 пользователей Интернет (по состоянию на 8 ноября, 13.00).

Вопрос сформулирован таким образом: “Как Вы оцениваете 100 дней Януковича”.

Просуммировав ответі на украиноязычной и русскоязычной версиях сайта, мы получили следующие результаты:

“Положительно” – 20,1%;

“Отрицательно” – 63,2%;

“Ни так ни сяк” – 13,6%;

“Не знаю” – 1,7%;

“Другое” – 0,7%.

Наши посетители также прислали в редакцию собственные варианты ответа (“другое”), в частности, следующие: “Не в ту сторону направлена энергия”; “Все гребут в свои карманы”; “Пора бы и о народе серьезно подумать”; “Это человек – ужас, и действия его – ужасны”. Другие присланные ответы отмечены слишком высокой экспрессивностью.

Опрос продолжается: смотрите украиноязычнуюи русскоязычнуюверсии УНИАН-сайта.