Мороз подозревает, что Порошенко дал добро Президент

Член президиума “Нашей Украины” Петр ПОРОШЕНКО не посмел бы говорить о ревизии политреформы без одобрения Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в ходе совещания-семинара с участием председателей Верховной Рады АРК, областных, Киевского и Севастопольского городских советов, комментируя соответствующее заявление П.ПОРОШЕНКО.

П.ПОРОШЕНКО «не думаю, что посмел бы что-то сказать, если бы Президент как-то не давал ему добро на такие высказывания», - сказал председатель ВР.

А.МОРОЗ отметил, что с другой стороны П.ПОРОШЕНКО «хочет поставить вне ситуации» Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В то же время А.МОРОЗ сказал, что у него нет подозрений относительно желания В.ЮЩЕНКО ревизовать конституционную реформу. По его словам, Президент Украины не раз заявлял, что необходимо совершенствовать Конституцию в части, касающейся взаимоотношений между ветвями власти, при этом отмечал, что речь не идет о ревизии политической реформы.

А.МОРОЗ отметил, что вместо этого представители «Нашей Украины» подписывают представление в Конституционный Суд по поводу конституционности закона, запрещающего КС ревизовать те изменения в Конституции, «которые стали телом самой Конституции». А.МОРОЗ напомнил, что Президент подписал этот закон. «Но вдруг представители «Нашей Украины» подвергают это сомнению, перед тем проголосовав за такие изменения», - сказал председатель ВР. Он подчеркнул, что «мы разберемся, кто и чего здесь хочет».

В то же время, по словам А.МОРОЗА, «полностью наблюдается нежелание отдельных политических сил развивать демократию в Украине, развивать европейскую модель самоуправления». Он считает, что причиной этого является желание определенных лиц сконцентрировать власть в одних руках, что даст чрезвычайно много преимуществ тем чиновникам, которые пользуются «этими инструментами в экономике, в частности, в бизнесовом плане, в кадровой политике». По словам председателя ВР, все это в Украине наблюдалось раньше. А.МОРОЗ считает, что люди, которые выступают против конституционной реформы, думают не об общественных интересах, а о своих корпоративных.

Он подчеркнул, что политическая реформа «должна быть продолжена». «Политреформа будет продолжена, должна быть продолжена и произойдет это обязательно», - сказал председатель ВР. По его словам, в ином случае, «мы никак не приблизимся к европейской модели управления».

Как сообщал УНИАН, 6 ноября народный депутат-“нашеукраинец” П.ПОРОШЕНКО заявил, что 11 ноября во время второго этапа съезда партии “Народный Союз Наша Украина” планируется рассмотреть инициативу отмены политической реформы. П.ПОРОШЕНКО сообщил, что при подготовке документов на рассмотрение съезда одним из пунктов будет вынесение на обсуждение инициативы отмены политреформы, поскольку она оказалась несовершенной, а двоевластие, которое она порождает, в известной мере угрожает государственному строю страны.