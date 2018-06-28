День Победы на Майдане Независимости: политики не смогли обойтись без стульев

Их заметно меньше с каждым годом. И поэтому звон орденов на улицах и площадях все тише. Но те, кто живы, в этот день стараются быть вместе. Потому что это их День - великий День Победы.

На Крещатике собираются ветераны. И есть время для разговоров и воспоминаний...

- Когда началась война мне было только 14 лет, а в 1943 году в 16 лет и 7 месяцев и я ушел на фронт. В Саратове формировался артиллерийский полк, меня сначала не хотели брать, а потом уже как сына полка взяли. Тяжелые были бои на Курской дуге, потом освобождал Украину, Беларусь и так до Берлина дошел. Там и закончил войну. А вот и медаль “За взятие Берлина”, – разыскивая награду среди многих других, рассказывает теперь уже доктор военных наук, профессор, бывший фронтовик Николай Павлович Лисенков. – Потом пришлось еще 7 лет после войны солдатскую кашу есть. Нам ведь по 18 лет было. Демобилизовывать нельзя, мол кто же будет в армии служить? Мечтал стал преподавателем. А Сталин еще издал приказ, чтобы фронтовые мальчишки в военное училище поступали.

Поделившись своими воспоминаниями, Николай Павлович зачитывает мне собственное стихотворение о войне и напоследок почти шепотом добавляет.

- Уходим мы…как вода в песок, - и, смахивая скупую мужскую слезу, профессор слегка отворачивает голову.

- Меня война застала в Сталинграде. Я была студенткой мединститута и добровольно пошла на Черноморский флот служить. Мне было 17 лет, - рассказывает врач, полковник медслужбы Нонна Дмитриевна Бурковская. - Закончила Севастопольскую школу связи Черноморского флота по первому разряду на отлично и меня сразу в действующую авиацию Черноморского флота радисткой. Освобождали северный Кавказ, прошли всю Украину, Одессу, Скадовск, Севастополь, Констанцу в Румынии и демобилизовалась я только в 1946 году. Год продержали после окончания войны, потому что не было замены радистов.

- А помните день, когда узнали о победе?

- Это было ночью. Я как раз принимала радиограммы. И как только узнали о победе, тут же начали стрелять. Все выскочили на улицу и палим. А командир кричит: “Вы хоть себя не постреляйте!”, - смеется Нонна Дмитриевна.

Михаил Сергеевич Пазин сначала воевал на Западном фронте, защищал Москву, был тяжело ранен, но после госпиталя снова пошел на фронт, Белорусский, и об окончании войны узнал в Гомеле, когда освобождали Беларусь.

- 4 утра, слышу - стрельба. Я тоже вскочил, пистолет схватил и начал стрелять, - вспоминает ветеран.

- А какой момент для вас был самым тяжелым?

- Рукопашные схватки с немцами во время защиты Москвы. Это было самое тяжелое. А на Белорусском фронте немцы уже бежали и мы не успевали за ними следовать, - смеется Михаил Сергеевич.

В 10 утра, точно по плану, выстроенные колонны с ветеранами начинают двигаться к Майдану Независимости. К фронтовикам присоединяются первые лица государства: Президент Виктор Ющенко с супругой Екатериной, дочкой Софией и сыном Тарасом, премьер-министр Юлия Тимошенко, неожиданно вернувшийся после длительного отпуска “любимый мэр всех киевлян” Леонид Черновецкий, министр обороны Юрий Ехануров и другие политики.

- Юля! Юля! – слышны выкрики из рядов собравшихся на Майдане зрителей.

Юлия Владимировна в это время разговаривает с Виктором Андреевичем (идут они рядом). Но услышав воззвания потенциального электората, тут же поворачивает голову в их сторону и со свойственной ей обворожительной улыбкой машет ручкой, добавляя: “С праздником вас!”. Ее примеру следует и Президент. Виктор Андреевич тоже машет народу рукой.

Наконец процессия достигает места назначения. После минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, следует выступление Президента.

- Дорогой украинский народ! Дорогие ветераны! Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с 65-й годовщиной Великой Победы, - начинает свою речь Виктор Андреевич.

Услышав цифру 65 в рядах зрителей раздается ропот, переходящий в легкий гул.

- Так сейчас же 64-ая годовщина! – недовольно кричит женщина, стоящая рядом со мной.

- А он точно сказал 65-ая. Но это только одни мы с вами услышали. А потом все лишнее вырежут, заменят и никто не узнает, что он так сказал! – возмущается еще одна женщина.

- Да разволновался человек вот и ошибся, с кем не бывает, - вступается защитник Виктора Андреевича.

Пока зрители ведут дискуссии, речь Президента подходит к концу.

- Как глава государства, как украинец, как сын фронтовика я склоняюсь перед вами, дорогие победители, и желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих-долгих лет жизни…

Мальчишка лет пяти держит за руки ветерана с грудью, усыпанной медалями, и элегантно одетую бабушку.

- Тебе нравится парад? – спрашивает внука женщина.

- Да, красиво, - протяжно отвечает мальчик, оглядываясь по сторонам.

- Это самый лучший из всех праздников, - с ностальгией в голосе произносит бабушка. Дедушка одобрительно покачивает головой.

Начинается праздничный концерт. Солнце припекает. Одному из воспитанников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, который принимают участие в торжественном параде, становится плохо. Начальство уводит парня из строя. В рядах ветеранов тоже наблюдаются волнения. Им до сих пор приходится стоять под палящими лучами, в то время как для политэлиты возле импровизированной сцены расставили стулья.

Не дожидаясь официального окончания парада, ветеранов постепенно начинают уводить к автобусам, стоящим на Европейской площади. Защитников Родины увозят к музею Великой Отечественной войны, где их ждет полевая кухня и фронтовые сто грамм от власти.

Но многие ветераны так и не доходят до официального угощения, раскладывают в парке заблаговременно припасенные сухой паек и наливают свои 100 грамм. Они привыкли надеяться на самих себя...

Анна Ященко

Фото Николая Лазаренко/ УНИАН