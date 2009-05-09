Яценюк празднует День Победы в Донецкой области (фото)

Сегодня Украине нужно выйти на абсолютно новый уровень национально-патриотического воспитания, заявил народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК в интервью журналистам в городе Снежное Донецкой области, где он принял участие в праздновании Дня Победы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «патриотическое воспитание – это отдельный блок, который требует очень тщательной работы: мы должны формировать украинскую личность с раннего детства».

Лидер «Фронта перемен» возложил цветы к мемориальному комплексу «Савур-Могила» и выступил на праздничном митинге, во время которого поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы. Всего в мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек.

В интервью журналистам А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «В прошлом году я сюда приезжал как председатель парламента, а сегодня приехал как обычный украинец, в первую очередь, чтобы выразить свое глубокое почтение тем, кто здесь погиб”. По его словам, “нужно, чтобы люди осознавали, что это была великая победа над «чумой ХХ века» – нацизмом».