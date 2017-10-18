Арест в России похищенного в Беларуси 19-летнего украинца: МИД Украины готовит ноту

Министерство иностранных дел Украины готовит дипломатическую ноту российской власти в связи с решением суда в Краснодаре (РФ) продлить арест похищенному в Беларуси 19-летнему украинцу Павлу Грибу. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"РФ цинично берет в заложники украинских граждан. Фабрикуют дела. Готовим ноту, призываем партнеров усилить давление на РФ", - заявила дипломат.

Как сообщал УНИАН, Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил арест Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре. 13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

У Павла тяжелое врожденное заболевание, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. 6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что ЕСПЧ приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. 12 октября украинские медики выехали в Краснодар.

13 октября в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.