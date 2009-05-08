Ющенко призывает международное сообщество усилить борьбу с пиратами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Организации Объединенных Наций, Европейскому Союзу и НАТО по поводу усиления безопасности судоходства из-за частых случаев пиратских захватов.

Об этом сообщает пресс-служба В.ЮЩЕНКО.

В обращении Президента Украины к международным организациям относительно угроз со стороны морского пиратства и активизации и консолидации действий по борьбе с этим явлением отмечается, что в последнее время участились случаи захвата пиратами мирных судов под флагами разных стран и взятия в заложники членов экипажей с целью получения выкупа.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что в целом, за последние 5 лет граждане Украины становились заложниками пиратов в составе 15 судов. На сегодняшний день заложниками у пиратов остается 34 гражданина Украины.

По его словам, наблюдается существенное расширение географии морского пиратства. Данное явление приобретает признаки угрозы не только морскому судоходству, но и международной торговле, превращаясь в высокоприбыльный криминальный бизнес.

Президент отмечает, что, несмотря на принятые Советом Безопасности ООН 4 соответствующих резолюции, функционирование нескольких авторитетных организаций для координации борьбы с пиратством на международном уровне, созданная международная система контрмер остается малоэффективной.

“Украина, подтверждая свои международные обязательства в рамках противодействия незаконным актам, которые угрожают морской навигации, призывает все субъекты международных отношений существенно активизировать усилия и реальные совместные действия для борьбы с пиратством на море”, - пишет В.ЮЩЕНКО в своем обращении.

По его мнению, в повестке дня неотложно встал вопрос о создании международным сообществом коридоров безопасности для защиты от пиратов, открытие дополнительных региональных координационных центров безопасности мореходности, право военных кораблей иностранных государств преследовать морских пиратов в территориальных водах, вооруженную охрану торговых судов в случае прохождения общепризнанных опасных морских маршрутов, пассивные (нелетальные) системы обороны гражданских судов.

Необходимым является также наработка на международном уровне четких методик противодействия этому явлению, усовершенствование «базовых протоколов по безопасности» с требованием неуклонного их выполнения судовладельцами с соответствующими санкциями в случае отказа или игнорирования, привлечение к этому процессу института страхования через его возможности контроля и стимулирования.

“Украина готова активно участвовать в этих процессах, в частности, присоединиться к военно-морской операции Евросоюза в борьбе с пиратством «Аталанта» путем ее разведывательного, логистического или транспортного обеспечения, привлечения сил специального назначения в каечстве групп защиты гражданских судов”, - подчеркивает глава Украинского государства.