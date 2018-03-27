85 новых лиц Юлии Тимошенко

В Блоке Тимошенко стало больше бизнесменов и бывших правительственных чиновников.

Начиная с самой Юлии Владимировны, в ВР пришло довольно много новых-старых депутатов, которые успели и в парламенте посидеть, и в высших государственных ипостасях себя показать. Экс-председатель СБУ Александр Турчинов, гуманитарный экс-вице-премьер Николай Томенко, экс-министр экономики Сергей Терехин... Соотношение новых и старых депутатов приблизительно 2:1 (в Партии регионов - почти 3:1). У БЮТ нет такой региональной “кучности”, как в ПР. Список БЮТ выделяется широтой географии. Правда, больше 40 новых депутатов живут в столице. Всего представлена 21 область Украины. Сама Юлия Владимировна до сих пор пишет в анкете “местожительство - г. Днепропетровск”, ее родной город представлен еще четырьмя парламентариями.

Хотя среди новоизбранных есть несколько безработных, как и в Партии регионов, этот список изобилует научными кадрами - ректорами, проректорами, директорами украинских вузов и просто научными сотрудниками. Их количество можно сравнить с количеством бизнесменов, которые тоже не редкость в списке. Правда, “регионалам” “бютовцы” проигрывают - здесь фигурируют руководители и владельцы преимущественно среднего бизнеса. Есть представители и крупного бизнеса - например бывший соратник Бакая Александр Абдулин и бывший соратник Медведчука - Суркиса Богдан Губский. Директоров промышленных предприятий - немного. Депутаты от БЮТ будут представлять в парламенте такие структуры:

ЧП "Укрбудцентр”, ЗАО "Издательский Дом "Высокий Замок”, ЗАО "Интертранс", ООО "УАГ "Юг-Хлеб, фирмы "Промбуд”, ОАО "Луганскхолод”, ЗАО "Современные информационные технологии", ХК "Автокраз”, СП "Волынь-Транс", ООО "Хлебные инвестиции", АО "Прогресс”, ОАО "Гемопласт”, ООО "Экобуд”, ДП "Укррезерв”, ОАО “Торгово-финансовый банк "Контракт”, ГП “Немировский спиртной завод”, ООО "Борей”, ООО "Корпорация "Резина тэкс”, ООО "КАСС”, ЗАО "Приокон”, ЗАО "Строймеханизация”, ООО "Беютага”.

Среди бютовцев также немало руководителей благотворительных фондов и юристов (в том числе - частных адвокатов), замов городских председателей и губернаторов. Присутствуют бывший губернатор Луганской области, заместитель директора Европейского института интеграции и развития Алексей Данилов и городской председатель Сквиры Евгений Суслов (Киевская обл.).

Видим среди депутатов людей в погонах - командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Николая Петрука, советника Председателя Службы безопасности Украины Андрея Кожемякина.

Как и в ПР, в БЮТе есть пресс-секретарь лидера Виталий Чепинога. Из известных лиц еще политолог Владимир Полохало, президент Федерации дзюдо Валерий Шаманов, скандальный экс-судья, ныне безработный Николай Замковенко.

Любопытно, что в ряды БЮТ попали Кравчук, Костенко и Крючков - однофамильцы политиков, “пролетевших” на этих выборах мимо Верховной Рады.

Ниже представляем список новых депутатов блока Тимошенко. Полный список народных депутатов можно увидеть здесь.

НОВЫЕ лица

Тимошенко Юлия Владимировна

Турчинов Александр Валентинович

Томенко Николай Владимирович

Шевченко Андрей Витальевич

Курило Виталий Семенович

Петрук Николай Николаевич

Суслов Евгений Иванович

Терехин Сергей Анатолиевич

Кожемякин Андрей Анатольевич

Ляшко Олег Валериевич

Кальченко Валерий Михайлович

Мостипан Ульяна Николаевна

Олейник Владимир Николаевич

Сапожник Виктор Дмитриевич

Антипов Олег Николаевич

Воротнюк Игорь Борисович

Шлемко Дмитрий Васильевич

Курпиль Степан Владимирович

Деревляный Василий Тимофеевич

Петренко Вадим Михайлович

Данилов Алексей Мячеславович

Немыря Григорий Михайлович

Луцкий Максим Георгиевич

Забзалюк Роман Емельянович

Полохало Владимир Иванович

Гасюк Петр Петрович

Ковзель Николай Олегович

Седельник Иван Иванович

Шепелев Александр Александрович

Лукьянчук Руслан Валериевич

Мищенко Сергей Григорьевич

Логвиненко Алексей Степанович

Скибинецкий Александр Матвей

Вершинина Инга Станиславовна

Зубок Владимир Владимирович

Куровский Иван Иванович

Портнов Андрей Владимирович

Кириленко Иван Григорьевич

Крючков Дмитрий Васильевич

Костенко Павел Иванович

Лебедев Павел Валентинович

Писарь Валерий Владимирович

Макиенко Владимир Петрович

Рыбаков Игорь Александрович

Королевская Наталия Юрьевна

Толстенко Владимир Леонидович

Сенченко Андрей Виленович

Шишкина Зоя Леонидовна

Кравчук Петр Константинович

Трындюк Юрий Григорьевич

Олейник Святослав Васильевич

Чепинога Виталий Михайлович

Лабунская Анжелика Викторовна

Ткаченко Владимир Владимирович

Шаманов Валерий Викторович

Выдрин Дмитрий Игнатьевич

Зозуля Руслан Петрович

Шаго Евгений Петрович

Куренной Владимир Константинович

Сербин Юрий Сергеевич

Буджерак Александр Александрович

Сивульский Николай Иванович

Пашинский Сергей Владимирович

Передерий Вячеслав Григорьевич

Надоша Олег Владимирович

Скубенко Владимир Петрович

Чудновский Виталий Олегович

Глусь Степан Карлович

Потимков Сергей Юрьевич

Радковский Олег Владимирович

Стасив Любовь Владимировна

Корнейчук Евгений Владимирович

Денисова Людмила Леонтьевна

Ковтуненко Александр Владимирович

Полищук Сергей Владимирович

Ересько Игорь Геннадиевич

Витенко Елена Андреевна

Зимин Евгений Игоревич

Дончак Владимир Андреевич

Камчатный Валерий Григорьевич

Замковенко Николай Иванович

Боднар Ольга Борисович

Рябека Александр Григорьевич

Одарченко Юрий Витальевич

Жиденко Игорь Григорьевич