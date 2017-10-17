В "Видродженни" призвали парламент не голосовать за медицинскую реформу

Депутатская группа «Партия «Видродження» обратилась ко всем парламентским фракциям и депутатским группам с призывом не голосовать за правительственную медицинскую реформу. Об этом во время заседания Согласительного совета во вторник заявил руководитель депутатской группы, народный депутат Виктор Бондарь, передает пресс-служба партии.

По его словам, власть очень спешит в вопросе голосования за медицинскую реформу. В то же время ни чиновники, ни министр не понимают настоящих последствий.

«Главная задача Министерства здравоохранения – это охрана здоровья, а не уничтожение украинской нации. Министр, который сегодня выполняет обязанности, только делает вид, что озабочен судьбой Украины и здоровьем украинцев. На самом деле это ее беспокоит не больше, чем вопросы, например, развития угольной отрасли в одной из Африканских стран. Наша депутатская группа не голосовала за медицинскую реформу в первом чтении, и сейчас мы хотим обратиться к коллегам по парламенту: голосование за эту псевдо реформу – это катастрофа для украинцев», – подчеркнул Виктор Бондарь.

Он добавил, что в большинстве стран мира система здравоохранения построена по принципу медицинского страхования. Медреформа Кабмина таких предложений на содержит, зато в ней предлагается создать новый коррупционный орган.

«Мы спрашиваем: для чего создавать Национальную службу здоровья? А единственный ответ – для того, чтобы пропустить через «своих» людей и потратить на закупку лекарств колоссальные миллиардные потоки. Более того, под эгиду Национальной службы здоровья является желание «загнать» все районные, городские, областные больницы и заставить их ездить в Киев с протянутой рукой за средствами на финансирование своих медицинских учреждений. Это коррупционная система, которая заново строится под эгидой псевдореформаторов. Поэтому обращаемся к вам, уважаемые коллеги: если у кого еще есть совесть, и кто действительно думает о здоровье нации – нужно остановиться и не делать глупые шаги, которые нам предлагает Правительство», – добавил руководитель депутатской группы «Партия «Видродження».