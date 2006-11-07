Президент наложит вето на бюджет, если...

Если Верховная Рада Украины не успеет до 1 декабря принять законы, необходимые для вступления во Всемирную торговую организацию, закон о государственном бюджете на 2007 год может ожидать вето Президента Украины.

Такое мнение высказал народный депутат, член фракции “Наша Украина” Сергей БЫЧКОВ в комментарии агентству УНИАН.

Как считает С.БЫЧКОВ, февраль 2007 года - это реальная дата вступления Украины в ВТО. “Все же нужно опираться на высказывание председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА о том, что парламент выполнит свою миссию и сделает все для того, чтобы до 1 декабря (2006 года) принять все соответствующие решения относительно Всемирной торговой организации”, - сказал он.

Но С.БЫЧКОВУ пока не понятно, почему правительство и парламент затягивают рассмотрение этого вопроса. “Чтобы быть более убедительным перед своими избирателями, нужно увеличить количество парламентских заседаний, также заседаний соответствующих профильных комитетов, от которых зависит скорость прохождения через парламент соответствующих 22 законопроектов”, - считает С.БЫЧКОВ.

Депутат предполагает, что в случае, если парламент не успеет это сделать к соответствующей дате, возникнут сложности с принятием бюджета 2007 года, и тогда существует практическая возможность применения Президентом права вето к этому закону. “В политике не существует шантажа, но существуют договоренности, которые должны привести к тому, чтобы бюджет был своевременным и своевременно должны быть приняты законопроекты по ВТО”, - отмечает С.БЫЧКОВ.

Говоря об открытии в Украине офиса Совета Европы (планируется в начале следующего года - УНИАН), он высказал мнение, что фактически это будет означать начало постмониторингового периода для Украины и как следствие - отмену мониторинга вообще.

По словам С.БЫЧКОВА, прошел период “широкого мониторинга Украины”. По его мнению, Совет Европы не интересуют изменения в правительстве Украины, поскольку это - внутреннее дело украинского политикума, а главное для Совета Европы - создания в стране соответствующих условий для реализации прав и свобод граждан.

С.БЫЧКОВ напомнил, что на сегодняшний день наиболее важным является выполнение Украиной взятых на себя обязательств перед вступлением в Совет Европы относительно обязательности выполнения в Украине решений международных судов. “Это достаточно крупная проблема для Украины и для ее авторитета”, - сказал депутат.