Ющенко призывает Януковича комплексно подойти к закону о хозобществах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за комплексный подход к изменению закона о хозяйственных обществах.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ровенской области, отвечая на вопрос касательно ветирования изменений к закону "О хозяйственных обществах".

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на сегодня в парламенте находится ряд предложений о внесении изменений к закону о хозяйственных обществах, в том числе внесенных Фондом госимущества и проработанных предыдущим составом Верховной Рады. Однако, отметил он, предложенные поправки не были учтены в новой редакции закона, принятой ВР 19 октября 2006 года. Вместо этого речь идет лишь об уменьшении кворума для проведения общих собраний хозяйственных обществ.

“Мне бы хотелось, чтобы и Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ), и правительство, и те деловые круги, которые имеют, безусловно, большой интерес к изменению, модернизации основ отношений государства с субъектами ведения хозяйства, подошли к этому вопросу комплексно", – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о формальных изменениях определенных процедур, но и об изменениях основ кадровой и экономической политики упомянутых предприятий.

При условии комплексного подхода к совершенствованию закона Президент готов быть "партнером и союзником".

Представитель фракции “Наша Украина”, первый заместитель председателя бюджетного Комитета Верховной Рады Павел ЖЕБРИВСКИЙ убежден, что парламент не сможет преодолеть вето Президента на Закон «О внесении изменений к Закону Украины «О хозяйственных обществах» (касательно снижения планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества).

П.ЖЕБРИВСКИЙ сказал корреспонденту УНИАН, что преодолеть вето в парламенте будет невозможно. “Я знаю настроения в БЮТ и “Нашей Украине”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ. По его словам, это подтверждается и тем, что эти две фракции не голосовали за принятие закона.

Как напомнил П.ЖЕБРИВСКИЙ, именно фракция “Наша Украина” обращалась к Президенту с просьбой ветировать закон. “Он (закон) разрешает конкретные ситуации по конкретным предприятиям, конкретным бизнесменам. Я думаю, что борьба с миноритарными акционерами - это не есть демократизация в экономической сфере”. Депутат прибавил, что Президент Украины абсолютно верно запрещал закон, «поскольку это сугубо корпоративные интересы некоторых членов Партии регионов”.

«Этот закон отражает интересы нескольких тысяч крупных собственников, а вместо этого усиливает бесправность миллионов мелких акционеров», - считает бывший министр финансов Украины, председатель ПРП Виктор ПИНЗЕНИК. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Реформы и порядок”. В.ПИНЗЕНИК, подчеркнул, что государство владеет контрольными пакетами в 117-ти компаниях, однако у десятков тысяч частных компаний контрольный пакет - у отдельных личностей.

“...прежде всего нужно урегулировать вопрос защиты мелких собственников (участие в собраниях, внесение вопросов, в выплате дивидендов) - в таком пакете можно говорить о снижении кворума. Без такого решения снижение кворума лишь увеличит возможности одних управлять средствами и получать доход других - без какого-нибудь контроля и ответственности перед последними», отметил экс-министр.

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил корреспонденту УНИАН, что в данном случае Президент стал заложником определенных кланов, и прежде всего из его ближайшего окружения. Ветирование закона «О внесении изменений к Закону Украины «О хозяйственных обществах» (касательно снижения планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества) П.СИМОНЕНКО назвал преступным поступком. Президент “нанес серьезный вред экономической безопасности страны”. “Передавая в управление те или другие объекты определенным финансово-промышленным группам, он (Президент – УНИАН) по сути дела, дает им возможность, контролируя 30% акций, осуществлять контроль государственной собственности”, - сказал П.СИМОНЕНКО, добавив, что именно исходя из этого парламент принял закон о снижении до 51% планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества. По мнению П.СИМОНЕНКО, Верховная Рада должна преодолеть вето Президента.

Лидер КПУ убежден, что в Верховной Раде есть потенциал для преодоления вето, “но все будет зависеть от того, какую позицию займут “бютовцы” и “нашисты”. Он пообещал сделать все для того, чтобы в сессионном зале состоялось позитивное голосование.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений к Закону Украины «О хозяйственных обществах» (касательно снижения планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества), за которым собрания акционеров считаются правомочными, если на них собравшиеся акционеры (их представители), которые владеют в совокупности более чем 50% голосов (В предыдущей редакции закона записано, что собрания считаются правомочными, если в них принимают участие акционеры, которые владеют более чем 60% голосов). Закон, в случае подписания, должен был вступить в силу с 1 января 2007 года.

Третьего ноября Президент Виктор ЮЩЕНКО вернул закон в парламент, потому что считает, что уменьшение кворума собраний акционеров до 50% приведет к нарушениям интересов миноритарных участников хозяйственных обществ.

Президент отметил, что изменения к закону «О хозяйственных обществах» не соответствуют нормам Конституции в части нерушимости права частной собственности, обеспечения защиты государством всех субъектов права собственности, будут приводить к сужению объема прав граждан при внесении изменений к действующим законам, что запрещено Конституцией Украины.

6 ноября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что негативно относится к ветированию Президентом Украины Закону «О внесении изменений к Закону Украины «О хозяйственных обществах» (касательно снижения планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества)”. Он выразил убеждение, что «решение, которое принял Президент касательно этого закона, оно не отвечает сегодня государственным интересам».

«Мы сделали позитивный вывод и направили (изменения к закону – УНИАН) Президенту ЮЩЕНКО», - добавил премьер, отметив при этом, что на сегодня в государстве существует 117 акционерных предприятий, в которых государство имеет 50% акций и больше, однако при этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что эти предприятия управляются «кем угодно, но не государством. Вследствие этого государственные интересы не защищены. И такой практики не существует ни в одной стране мира».