В Нашей Украине нашли ошибку - участие в выборах в составе блока НУ-НС

20:28, 07 мая 2009
Политика
1390 0

Партия готовится избрать главу Совета

Народный Союз “Наша Украина” планирует в ближайшее время избрать председателя Совета Партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСНУ.

По сообщению пресс-службы, сегодня исполняющий обязанности председателя центрвиконкому «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ и его заместитель Вера УЛЬЯНЧЕНКО провели совещание с председателями и представителями региональных организаций партии Народный Союз «Наша Украина» относительно подготовки к заседанию Совета партии. Представители региональных организаций предложили в первую очередь рассмотреть на политсовете три неотложных вопроса – избрание председателя Совета партии, утверждение председателя исполкома «Нашей Украины» и состав уставной комиссии. Члены НСНУ поставили вопрос о необходимости избрания партийного руководства на ближайшем заседании политического совета, поскольку в нынешних условиях организационно партия не может эффективно работать.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ поблагодарил все региональные организации, подавшие предложения рабочей группе по подготовке изменений к уставу, и заметил, что на Совете партии планируется утвердить состав и председателя комиссии, которая будет работать над внесением изменений в устав Народного Союза «Наша Украина».

Во время заседания затрагивался вопрос партийного единства в «Нашей Украине». Члены НСНУ отметили, что если в центре существует разница в позициях, то на местах этого нет – активисты ожидают возобновления работы и готовы к действиям. Большинство представителей региональных организаций также выразили мнение, что участие партии в выборах в формате Блока было ошибочным, и что сегодня как никогда остро стоит вопрос перестройки «Нашей Украины».

Окончательную повестку дня политсовета «Нашей Украины» планируется утвердить на заседании Президиума партии, которое состоится на будущей неделе.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter