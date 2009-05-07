В Нашей Украине нашли ошибку - участие в выборах в составе блока НУ-НС

Народный Союз “Наша Украина” планирует в ближайшее время избрать председателя Совета Партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСНУ.

По сообщению пресс-службы, сегодня исполняющий обязанности председателя центрвиконкому «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ и его заместитель Вера УЛЬЯНЧЕНКО провели совещание с председателями и представителями региональных организаций партии Народный Союз «Наша Украина» относительно подготовки к заседанию Совета партии. Представители региональных организаций предложили в первую очередь рассмотреть на политсовете три неотложных вопроса – избрание председателя Совета партии, утверждение председателя исполкома «Нашей Украины» и состав уставной комиссии. Члены НСНУ поставили вопрос о необходимости избрания партийного руководства на ближайшем заседании политического совета, поскольку в нынешних условиях организационно партия не может эффективно работать.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ поблагодарил все региональные организации, подавшие предложения рабочей группе по подготовке изменений к уставу, и заметил, что на Совете партии планируется утвердить состав и председателя комиссии, которая будет работать над внесением изменений в устав Народного Союза «Наша Украина».

Во время заседания затрагивался вопрос партийного единства в «Нашей Украине». Члены НСНУ отметили, что если в центре существует разница в позициях, то на местах этого нет – активисты ожидают возобновления работы и готовы к действиям. Большинство представителей региональных организаций также выразили мнение, что участие партии в выборах в формате Блока было ошибочным, и что сегодня как никогда остро стоит вопрос перестройки «Нашей Украины».

Окончательную повестку дня политсовета «Нашей Украины» планируется утвердить на заседании Президиума партии, которое состоится на будущей неделе.