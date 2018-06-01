День 7 ноября акционировали КПУ, Наша Украина, Кононов, Ивченко и др.

Верные не только идеалам Ленина, но и своим многолетним привычкам, коммунисты начали собираться в день 89-й годовщины ноября у станции «Арсенальная» еще с самого утра. Старческий сон недолог. Это дает возможность проснуться в «красный день календаря» загодя, как следует приготовиться и с мыслями о коммунизме, который когда-нибудь да наступит, отправиться на встречу с себе подобными.

Сегодня заведенный годами порядок ничем не был нарушен, но некоторое разнообразие в процесс немного внесло движение «Че Гевара», основной костяк которого составляет молодежь. Один из активистов с жаром осуждал присутствие на мероприятии российского триколора. Он сказал, что его как коммуниста возмущает то, что некие несознательные товарищи используют в своих акциях символы буржуазной России, и призвал к новой революции. Однако женщина, державшая триколор, даже и не думала проявлять сознательность, во всяком случае, другой рукой она сжимала иконку Богоматери и флаг советской Белоруссии.

Рядом стоял другой колоритный персонаж: мужик с портретом Сталина на майке и держал надпись «Хочешь счастливо жить – ликвидируй президентство!» А в конкурсе на самый косноязычный плакат мог победить такой: «Шакал Буш, тысячи загубленных иракцев тянутся к твоей горлянке!»

Часов в десять красный электорат уныло двинул в сторону Европейской площади, вскоре в колонне как бы сам собой материализовался Петр Симоненко. Несколько парней с железными прутами злобно провожали колонну взглядом, но на драку не решились. Проходя мимо памятника Ватутину, Симоненко возложил цветы и под вспышки фотокамер продолжил бодрый шаг впереди своих сторонников. Здесь же, в колонне, можно было заметить красноармейцев в буденовках, матросов и медсестер. Все как в как героическом Тогда.

Проходя мимо офиса «Братства», расположенного непосредственно напротив Верховной Рады, коммунисты принялись махать руками Дмитрию Корчинскому. А все потому, что главный «братчик» вышел на балкон и стал брежневскими жестами мавзолейно приветствовать демонстрантов. И если Симоненко, поняв, что это издевательство, опустил глаза в мокрый асфальт, то большинство его товарищей по борьбе явно не поняли прикола и стали радостно откликаться на провокацию. Своим поведением коммунисты напоминали аквариумных рыбок, рефлекторно всплывающих на стук хозяина.

Демонстранты кое-как все же дошли до Европейской. Трудно сказать, набралось ли здесь пять тысяч человек, как грозились организаторы акции, но площадь оказалась заполненной в лучшем случае на одну треть. Здесь несколько молодых парней принялись бросать в толпу дымовые шашки и были сразу повязаны «космонавтами», как называют милицейский спецназ, облаченный в шлемы и со щитками на руках и ногах.

После выступления Симоненко колонна направилась к Бессарабской площади, к памятнику Ленина, где лидеры украинских коммунистов также возложили цветы.

В это время представители Молодежного объединения «Че Гевара» распевали «Интернационал» под посольством Мексики. Таким образом украинские левые выразили свою поддержку жителям штата Оахака, которые выступили против существующего порядка и теперь сражаются с правительственными войсками. Повстанцев возглавляет субкоманданте Маркос, секс-символ Мексики, этакий современный Зорро, от которого хотят забеременеть тысячи женщин по всей горячей стране. Сергей Киричук, лидер «Че Гевары», сказал, что, к сожалению, в данный момент никого из украинцев в рядах бунтовщиков нет. Однако некоторые активисты их движения не только видели Маркоса, но и общались с ним.

- Знают ли мексиканские пацаны, что далекая Украина поддерживает их?

- Конечно. Мы направили им сообщение об этом.

Одновременно с мероприятиями левых УНА-УНСО устроило свою акцию на Михайловской площади. Здесь колыхались красно-черные флаги, звучала скорбная музыка: поминали жертв «красного террора». На этой акции всего за гривню можно было купить газетку «Слово ариев». Вот что, в частности, она пишет в рубрике «Знакомства»: «Украинка, 32/170, приятной внешности, немного склонна к полноте.., познакомлюсь с серьезным, добрым, романтичным мужчиной, который разделяет мои симпатии». Совет да любовь вам, истинные арийцы…

В остальном восемьдесят девятая годовщина Октябрьской революции прошла без эксцессов. Смущает только вот что. КПУ заявила, что в акции примет участие 5 тысяч человек, кроме того, на митинг на Майдан должно было привести 3 тысячи человек общественное объединение «Реформация», столько же бойцов грозилась выставить городская организация объединения «Свобода». О тысяче демонстрантов говорил Всеукраинский союза рабочих, две тысячи обещала «Наша Украина», пятьдесят человек – прогрессивные социалисты. Как физические лица заявку на участие в акциях подал бывший лидер Партии зеленых Виталий Кононов и народный депутат Алексей Ивченко. Итого день 7 ноября был приватизирован двумя партиями, тремя общественными организациями и двумя физическими лицами.

Всего в уличных мероприятиях от Михайловской площади до метро «Арсенальная», включая Майдан и Европейскую, должно было принять участие 14052 человек. Такого количество людей явно не набиралось. Правда, Виталий Кононов заявил, что в ходе от Киево-Печерской лавры к Украинскому дому примет участие 25 тысяч человек, но за время с 0:01 до 23:59. То есть за весь день 7 ноября. Сам он на мероприятии так и не появился. Но еще не поздно, до 23:59 есть несколько часов. Может, Кононов еще прогуляется по Грушевского с теми 25-тью тысячами киевлян, что захотят подышать морозным воздухом в центре украинской столицы?

Алексей Просекин