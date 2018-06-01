Что означает возвращение Щербаня?

4 ноября в Украину вернулся из США бывший глава Сумской областной администрации Владимир Щербань, обвиняемый украинскими правоохранительными органами в совершении ряда преступлений. Но прокуратура Щербаня не арестовала, не взяла под стражу. А отпустила на поруки группы народных депутатов из “антикризисной коалиции”. Мы спросили нескольких экспертов: может ли возвращение Щербаня свидетельствовать об окончательном переходе прокуратуры под влияние донецких?

Владимир Стретович, председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности: ПРОКУРАТУРА БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИНТЕРЕСОВ “АНТИКРИЗИСНОЙ КОАЛИЦИИ” Я думаю, что с прокуратурой договорились. Вы помните, кого взял себе в заместители Святослав Пискун, когда во второй раз после революции вернулся на должность генпрокурора? Медведько. Сейчас Пискун – член фракции Партии регионов. С Медведько его связывают тесные отношения. Медведько всеми корнями связан с восточным регионом. Возвращение Щербаня – первая ласточка. Сейчас в Украину начнут возвращаться Бакай, Боделан и прочие “невинно осужденные”. Все, прокуратура исчерпалась, как правозащитный орган она будет заниматься обслуживанием интересов “антикризисной коалиции”.

Андрей Шкиль, народный депутат, Блок Юлии Тимошенко: РЕВАНШ И СВЕРТЫВАНИЕ ДЕМОКРАТИИ

Прокуратура возвращается домой, в лоно привычных ее обязанностей по отношению к власти. Новая власть пыталась “отпустить” ее, хотя, конечно, и “оранжевые” время от времени тревожили ее какими-то заказами, но это было скорее исключение, чем правило. Теперь все будет как раньше. Идут процессы свертывания демократии. В старые времена они начинались с запрета продажи прессы. Теперь есть другие методы. Если в России выжимают тех, кто не за президента, то у нас другая цель – вернуть всех тех, кто якобы “не покорился оранжевым”. Идет реванш. Щербань – на страницах прессы. Убежден, что и другие беглецы вернутся с помпой, чуть ли не со слезами на глазах, и первый визит нанесут в прокуратуру – засвидетельствовать уважение и “отдаться на поруки”.

Вадим Карасев, Директор Института глобальных стратегий: КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА ЗА СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ МЕЖДУ ПРЕМЬЕРОМ И ПРЕЗИДЕНТОМ

В целом прокуратура и раньше находилась под влиянием донецких. Поэтому триумфальное возвращение Щербаня с его публичными интервью и чуть ли не торжественной встречей в прокуратуре этот факт только подчеркнуло. Но на самом деле возвращение Щербаня – это признак намного более серьезных веяний. Происходит конкурентная борьба за силовые структуры между премьером и Президентом. Плохо, что эта пусть и аппаратное столкновение, но началась. Янукович позиционирует себя как политический и административный премьер, который хочет иметь рычаги влияния на силовиков, – на то, что фактически входит в сферу влияния Президента. При этом прокуратура принимает “беглецов”, СБУ нервничает, а Луценко почти возвращается в публичную политику. Выглядит так, что инициатива переходит к премьеру. Однако чем больше будут обостряться бои неместного значения, тем тяжелее будет силовым органам лавировать между двумя центрами власти и служить двум господам.

Опрашивала Маша Мищенко